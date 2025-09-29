© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ PhotoFür den Life-Science-Konzern Abbott Laboratories lief es in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlich, doch jetzt steht die Aktie vor einem massiven Ausbruch. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Abbott Laboratories Ein Skandal um missachtete Hygienestandards und verunreinigte Babynahrung, eine Werkschließung in Folge einer Überschwemmung und volle Lager bei den Kunden der Diagnostiksparte nach dem Ende der Corona-Pandemie - der in der Vergangenheit so wachstumsstarke Life-Science-Konzern Abbott Laboratories, kurz Abbott, hatte in den zurückliegenden Jahren mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Das hemmte auch die Kursentwicklung des bei Anlegerinnen und Anlegern beliebten …Den vollständigen Artikel lesen ...
