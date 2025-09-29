The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2025
ISIN Name
DE000DK0EXK5 DEKA MTN SERIE 7563
DE000DK0TZY9 DEKA MTN SERIE 7654
DE000DK010L0 DEKA MTN IS.S.7772
AT0000A31FJ0 ERSTE GR.BK. 22/32 MTN
AU000000SYA5 SAYONA MINING LTD
AU0000179640 ARIZONA LITHIUM LTD.
DE000DK0ES28 DEKA MTN IS.S.7469
DE000DK0EUA2 DEKA IHS SERIE 7479
IE0005060367 LAZARD-EUR.EQUITY FD BDEO
JP3930200005 YAOKO CO. LTD
KYG276171025 DIGIASIA CORP.
US29350E1047 LUNAI BIOWORKS DL-,0001
XS2757511113 VIRGIN MONEY 24/28 FLRMTN
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2025
ISIN Name
DE000DK0EXK5 DEKA MTN SERIE 7563
DE000DK0TZY9 DEKA MTN SERIE 7654
DE000DK010L0 DEKA MTN IS.S.7772
AT0000A31FJ0 ERSTE GR.BK. 22/32 MTN
AU000000SYA5 SAYONA MINING LTD
AU0000179640 ARIZONA LITHIUM LTD.
DE000DK0ES28 DEKA MTN IS.S.7469
DE000DK0EUA2 DEKA IHS SERIE 7479
IE0005060367 LAZARD-EUR.EQUITY FD BDEO
JP3930200005 YAOKO CO. LTD
KYG276171025 DIGIASIA CORP.
US29350E1047 LUNAI BIOWORKS DL-,0001
XS2757511113 VIRGIN MONEY 24/28 FLRMTN
© 2025 Xetra Newsboard