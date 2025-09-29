Murex, weltweit führend bei unternehmensweiten, anlageklassenübergreifenden Finanztechnologielösungen, die von Kapitalmarktteilnehmern auf der Verkaufs- und Kaufseite eingesetzt werden, und Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Untenehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), meldeten heute die Schließung einer mehrjährigen strategischen Kooperationsvereinbarung und erweiterten damit die lange Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.

Die Vereinbarung ist das Ergebnis vieler Monate intensiver Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen und erlaubt Murex die weitere Skalierung seiner MX.3-Plattform zu einer Suite von Managed Services, die von AWS bereitgestellt werden. Finanzinstitute haben bereits jetzt Zugang zu einer konkurrenzlosen funktionalen Abdeckung und profitieren zugleich von den höchsten Sicherheitsstandards, der Gewährleistung operativer Exzellenz und der Fähigkeit, die sich wandelnden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Die Zusammenarbeit beschleunigt die erstmalige Bereitstellung und erleichtert das häufige Upgrade der Murex-Lösungen für Finanzinstitutionen weltweit. Die Vereinbarung erweitert gezielt das Murex-Angebot im Bereich Software-as-a-Service (MXSaaS) und die innovative Cloud-Native-Lösung XVA as a Service durch flexible schlüsselfertige Services auf AWS. XVA as a Service nutzt insbesondere das Elastic Computing von AWS, um seinen Kunden skalierbare, hochentwickelte Risikoanalysen zur Verfügung zu stellen. Murex hat MXSaaS seit Schließung der Vereinbarung im Juni vier neue Kunden hinzugefügt, was ein Beleg für den Nutzen der Zusammenarbeit mit AWS ist und MXSaaS als ausgereiften, gut etablierten Service konsolidiert.

Durch Bereitstellung auf AWS gewinnen die Murex Managed Services ein Plus an Agilität, Flexibilität und Resilienz über die gesamte Murex-Lösungssuite, wodurch die Kundenerfahrungen durch Automatisierung technischer Prozesse, Leistungsüberwachung und proaktives Störfallmanagement optimiert werden. Vorteile sind unter anderem die Identifizerung von Laufzeittrends, eine beschleunigte Markteinführung und die Verhinderung von Serviceunterbrechungen.

Im Rahmen dieser Strategieverschiebung investiert Murex erheblich in die Skalierung der MXSaaS-Abläufe. Ziel ist es, FinOps- und DevOps-Praktiken mit modernsten Techologien auszustatten und das globale Team des Unternehmens so weit zu verstärken, dass es einen hohen Anteil seines bestehenden und zukünfigen Kundenstamms betreut.

"Finanzinstitutionen in den Bereichen Banking, Kapitalmärkte und Asset-Management suchen verstärkt nach Cloud-basierten Lösungen, die die betriebliche Komplexität reduzieren und zugleich einen Zugang zu Innovationen bieten", sagte Charlie Sanderson, Director, EMEA Technology Partners, AWS. "Diese Kooperation vereint die bewährte AWS-Infrastruktur mit den Murex-Kapitalmarktlösungen und unterstützt so die Kunden, ihre Agilität zu erhöhen und Markteinführungszeiten zu verkürzen, und das unter Aufrechterhaltung höchster Niveaus in Bezug auf Sicherheit, Compliance und Effizienz."

"Finanzinstitutionen sind steigendem Druck durch makroökonomicsche Volatilität, regulatorische Anforderungen und Cybersicherheitsrisiken ausgesetzt", sagte Murex-CEO Elias Eddé. "Das Betreiben von unternehmenskritischen Handels- und Risikomanagement-Plattformen erfordert erhebliche Investitionen in die Infrastruktur und spezialisierte Ressourcen, um die betriebliche Resilienz und Leistungsfähigkeit ständig aufrechtzuerhalten. Gemeinsam mit AWS stellt Murex diese als Service bereit, der heute von AWS zur Verfügung gestellt wird, als nochmalige Erweiterung der Möglichkeiten, die Murex über einen langen Zeitraum hinweg mit AWS entwickelt hat."

Über MXSaaS

MXSaaS bringt die Murex-Kapitalmarktplattform MX.3 in die Cloud, wobei der gesamte MX.3-Stack von der Infrastruktur bis zu Upgrades vollständig von spezialisierten Murex-Experten verwaltet wird. Diese Lösung ist für Institutionen konzipiert, die darauf angewiesen sind, ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen, den operativen Aufwand zu reduzieren und sich auf strategisches Wachstum zu konzentrieren. Ihnen ermöglicht sie es, eine stets aktuelle Always-On-Handels- und Risikoplattform zu implementieren, die sich ganz an ihre Ambitionen anpassen lässt. Mehr Informationen finden Sie unter MXSaaS.

Über XVA as a Service

XVA as a Service ist eine umfassende, Cloud-Native-SaaS-Lösung, mit der sich die volle Leistung der Möglichkeiten von MX.3 for XVA Management nutzen lässt. Sie ermöglicht präzise Berechnungen auf Handelsebene; Prognosen zu Sicherheiten; eine maßgeschneiderte Finanzierungslogik und ein anlageklassenübertreifendes, effektives Management der Gesamtkosten für den XVA-Handel. Die Lösung ergänzt bestehende MX.3-Instanzen und hilft Institutionen aller Größen, ihre Abläufe zu straffen, Kosten zu senken und in Bezug auf sich verändernde Marktanforderungen und regulatorische Anforderungen die Nase vorn zu behalten.

Über Murex

Murex bietet unternehmensweite, anlageklassenübertreifende Finanztechnologielösungen für Kapitalmarktteilnehmer auf der Verkaufs- und Kaufseite an. Mit mehr als 60.000 Nutzern täglich in 65 Ländern unterstützt die funktionsübergreifende Plattform MX.3 des Unternehmens die Bereiche Handel, Finanzen, Risiko, Post-Trade-Abläufe sowie End-to-End-Investitionsmanagement-Abläufe für private und öffentliche Vermögenswerte. Dies hilft den Kunden, regulatorische Anforderungen besser zu erfüllen, unternehmensweite Risiken zu bewältigen und IT-Kosten im Griff zu behalten. Mehr Informationen finden Sie unter http://www.murex.com.

Über Amazon Web Services

Amazon Web Services ist bereits seit 2006 die umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud der Welt. AWS hat seine Services stetig erweitert, sodass heute im Prinzip jede Arbeitslast unterstützt wird. Mittlerweile stehen mehr als 240 voll ausgestattete Services für Rechenleistung, Speicher, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), Mobilfunk, Sicherheit, Hybrid, Medien sowie Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung über 120 Availability Zones in 38 geografischen Regionen zur Verfügung. Zehn weitere Availability Zones und drei zusätzliche AWS-Regionen in Chile, Saudi-Arabien und der AWS European Sovereign Cloud sind bereits angekündigt. Millionen von Kunden unter ihnen die am schnellsten wachsenden Start-ups, die größten Unternehmen und führende Behörden vertrauen bei der Einrichtung ihrer Infrastruktur, der Steigerung ihrer Agilität und der Senkung ihrer Kosten auf AWS. Weitere Informationen zu AWS erhalten Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon folgt vier Prinzipien: Konzentration auf den Kunden anstatt auf den Wettbewerb, Leidenschaft für Erfindungsgeist, operative Exzellenz und vorausschauendes Denken. Das sind die Ziele von Amazon: Unternehmen mit der besten Kundenorientierung weltweit, bester Arbeitgeber weltweit und der sicherste Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Und das sind einige der Pionierleistungen von Amazon: Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios, und The Climate Pledge. Mehr Informationen finden Sie auf https://amazon.com/about, und folgen Sie https://twitter.com/amazonnews.

