© Foto: UnsplashDie Wall Street startet ins Schlussquartal und der Oktober, traditionell als besonders volatiler Börsenmonat gefürchtet, startet unter stabilen Vorzeichen.Die US-Aktienmärkte setzen ihre Rally fort: Der S&P 500 hat bereits das von HSBC für Ende 2025 gesetzte Kursziel von 6.500 Punkten überschritten und steuert nun auf ein mögliches Bull-Case-Szenario von 7.000 Punkten zu. Analysten warnen jedoch, dass vor Jahresende noch einige Hürden gemeistert werden müssen, damit die Rally weiter Fahrt aufnehmen kann. Historische Daten mahnen jedoch zur Vorsicht: Im Oktober kam es immer wieder zu starken Kursrücksetzern - darunter der Börsencrash 1929 und der "Schwarze Montag" 1987, als der Dow Jones …Den vollständigen Artikel lesen ...
