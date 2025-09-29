WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel stimmt laut US-Präsident Donald Trump einem jüngst von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs zu. Sollte allerdings die islamistische Palästinenserorganisation Hamas dem Plan nicht zustimmen, habe Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seine Unterstützung bei seinem Vorgehen gegen die Terrororganisation, sagte Trump bei einem Treffen mit Netanjahu in Washington. "Sie hätten meine volle Unterstützung bei dem, was Sie tun müssen."

Alle beteiligten Parteien hätten dem Plan zugestimmt, sagte Trump - außer der Hamas. "Ich habe das Gefühl, dass wir eine positive Antwort bekommen werden." Man sei sehr nah an einer Lösung dran, betonte Trump.

Der Plan sieht eine schnelle Freilassung der verbliebenen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vor - im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene - sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Die Terrororganisation Hamas soll bei der Verwaltung des Küstenstreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israel darf das Gebiet nicht annektieren. Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden./cir/DP/he