© Foto: Richard Drew - APPlatzt die KI-Blase oder ist das alles nur Panik-Mache?Für den Moment ist der Markt laut Wedbush-Analyst Seth Basham "furchtlos". Neben der niedrigen Volatilität deuten auch enge Kreditspreads darauf hin, dass Investoren keine Angst vor einem ernsthaften Abschwung haben. "Die Anlegerstimmung bleibt konstruktiv, gestützt von der Hoffnung auf die Monetarisierung von KI und der Erwartung einer Lockerungsphase der Geldpolitik", schreibt Basham in einer am Sonntag veröffentlichten Analyse. Weitere Rückenwinde ergeben sich aus dem Immobilienmarkt, der wieder Anzeichen von Stärke zeige. So hätten niedrigere Hypothekenzinsen jüngst eine Welle an Refinanzierungen ausgelöst und die Verkäufe neuer …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE