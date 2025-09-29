Neue Marke mit bewährter Erfolgsbilanz Von der EMA und FDA geprüfte Standorte mit gespiegelten Kapazitäten in Polen ermöglichen einen beschleunigten Weg von der Entwicklung bis zur Vermarktung.

Rezon Bio gab heute seinen Start als europäischer Auftragsentwicklungs- und Produktionsdienstleister (CDMO) für Biologika bekannt. Das Unternehmen tritt als neue Marke auf den Markt, baut jedoch auf einer bewährten Tradition auf, Biologika von der Genforschung bis zur weltweiten Vermarktung durch etablierte Partner voranzubringen.

Mit zwei hochmodernen Standorten in Danzig und Warschau-Duchnice bietet Rezon Bio seinen Kunden einen End-to-End-Weg von der Zelllinienentwicklung über die GMP-konforme Herstellung bis hin zur kommerziellen Lieferung. Beide Standorte verfügen über gespiegelte Kapazitäten, was einen nahtlosen Technologietransfer und eine flexible Skalierung ermöglicht. Die Infrastruktur basiert auf Einwegsystemen für einen schnelleren Produktumschlag und eine beschleunigte Lieferung. Entwicklungsplattformen, darunter AMBR-Systeme, sind optimiert, um frühe Entwicklungszyklen zu verkürzen und das Risiko der Skalierung zu verringern.

"Rezon Bio ist ein neuer Name, aber das Unternehmen kann bereits auf eine Erfolgsbilanz zurückblicken, die den Aufbau eines breiten Biosimilar-Portfolios umfasst mit zwei Produkten, die weltweit über unsere Partner auf den Markt gebracht wurden", sagte Adriana Kiedzierska-Mencfeld, die neu ernannte CEO von Rezon Bio. "Diese Erfahrung ist die Grundlage für unser neues CDMO-Angebot. Wir kennen die Herausforderungen bei der Entwicklung und Markteinführung von Biologika, weil wir sie selbst durchlaufen haben. Jetzt sind wir hier, um diesen Weg für unsere Kunden einfacher, schneller und kosteneffizienter zu gestalten."

Rezon Bio kombiniert die Standortvorteile Europas mit Polens starker Talentbasis und Kostenstruktur im Bereich Biopharma. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, wettbewerbsfähige Preise anzubieten und gleichzeitig kompromisslose Qualität zu gewährleisten. Beide Standorte wurden von der EMA und der FDA auditiert, und Rezon Bio arbeitet nach globalen Compliance-Rahmenwerken.

Digitale Innovation steht im Mittelpunkt des Modells. Prozessmodellierung, KI-gestützte Systeme und Tools für Projekttransparenz helfen Kunden dabei, Meilensteine zu verfolgen, Risiken zu antizipieren und die Vergleichbarkeit zu verwalten mit dem Ziel, Verzögerungen zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

"Wir werden die europäische CDMO-Landschaft revolutionieren, indem wir der kostengünstigste und zuverlässigste Partner sind", sagte Konstantin Matentzoglu, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Rezon Bio. "Wir haben uns verpflichtet, Programme zu beschleunigen und gleichzeitig den Kundennutzen zu maximieren, von dem Patienten weltweit profitieren. Das ist unser Rezon."

Rezon Bio wird erstmals auf dem Festival of Biologics, dem European Biomanufacturing Summit, der CPHI Frankfurt und der BIO-Europe vertreten sein, wo Führungskräfte und technische Experten für Gespräche zur Verfügung stehen: Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Business Development Team von Rezon Bio.

Über Rezon Bio

Rezon Bio ist ein CDMO-Unternehmen für Biologika, das sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen für Säugetiere und die GMP-konforme Herstellung spezialisiert hat, wobei die Arzneimittelproduktion über qualifizierte externe Partner koordiniert wird. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Polen betreibt zwei identische Anlagen in Danzig und Warschau-Duchnice, die von der EMA und der FDA geprüft wurden. Auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und weltweiten Vermarktung von Biosimilars kombiniert Rezon Bio bewährte Erfahrung, digitale Transparenz und Kosteneffizienz, um seinen Kunden zu helfen, ihre Produkte sicher vom Konzept bis zur Markteinführung zu bringen. Erfahren Sie mehr unter https://rezonbio.com oder vereinbaren Sie einen Termin für eine virtuelle Einführung unter https://rezonbio.dayschedule.com.

