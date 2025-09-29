DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.772 Pkt - Ruhiger Wochenbeginn
DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Handel berichtete zu Wochenbeginn ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben, die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.772 23.745 +0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
September 29, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)
