BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht im Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs eine "einmalige Chance". "Er bietet Hoffnung für Hunderttausende, die in Gaza leiden - unter erbitterten Kämpfen, unter grausamer Geiselhaft und unter unvorstellbarer humanitärer Not", sagte der CDU-Politiker am Abend in Berlin. Es gebe "endlich Hoffnung für Israelis und Palästinenser, dass dieser Krieg bald vorbei sein könnte".

"Diese Chance darf nicht vertan werden. Hamas muss sie ergreifen. Alle, die auf Hamas Einfluss nehmen können, fordere ich dringend auf, dies jetzt zu tun", betonte Wadephul.

Der deutsche Außenminister lobte das Engagement Trumps für ein Ende des Gaza-Krieges und betonte, die Bundesregierung stehe bereit, den Plan konkret zu unterstützen. "Mit unseren amerikanischen, arabischen und europäischen Partnern eint uns ein gemeinsames Ziel: Die dauerhafte Sicherheit des jüdischen Staates Israel und eine politische Perspektive für die Palästinenserinnen und Palästinenser." Wadephul äußerte zudem die Hoffnung, auf einen "breiteren Ausgleichsprozess im Nahen Osten". Er kündigte zugleich eine Reise für das Wochenende in die Region an./shy/DP/he