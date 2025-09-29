Pathway Capital Management LP ("Pathway"), ein führender global tätiger Investmentmanager für private Märkte, eröffnet über eine Tochtergesellschaft, die PCM Germany GmbH, ein neues Büro in München, Deutschland. Grund ist dauerhaftes Interesse von deutschen und kontinentaleuropäischen Investoren. Dieser strategische Schritt ist eine wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Pathway und beweist sein Interesse an einer Stärkung der Präsenz in dieser Region.

Jérôme Simon, Vice President von Pathway, wird im Münchener Büro arbeiten. Es wird als zentraler Hub für die Unterstützung von institutionellen Kunden dienen, denen in der Region Lösungen für den privaten Markt angeboten werden.

Pathway hat mehr als $96 Milliarden an Assets unter Verwaltung und zählt damit zu den weltweit größten und erfahrensten Investmentmanagern für private Märkte. Die Firma investiert über primäre, sekundäre und direkte Investments in Private Equity, Privatkredite und Infrastruktur. Seit der Gründung im Jahr 1991 hat sich das Unternehmen einen Ruf als einen der weltweit führenden Anbieter von Lösungen im privaten Markt für institutionelle Investoren erworben.

Pathway ist in den vergangenen drei Jahrzehnten global expandiert und unterhält Büros in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Das beweist das Streben des Unternehmens nach globaler Präsenz und Kundennähe.

PCM Germany ist ein gebundener Agent der Acolin Europe AG, die in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht überwacht wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250925172848/de/

Contacts:

Mediakontakt:

Megan Daley

Vice President, Marketing Operations

news@pathwaycapital.com