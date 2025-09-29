Regula , ein weltweit tätiger Entwickler von Lösungen zur Identitätsprüfung (IDV) und forensischen Geräten, wurde als Major Player im IDC MarketScape: Worldwide Identity Verification in Financial Services 2025Vendor Assessment * ausgezeichnet. Wir sind der Ansicht, dass diese Anerkennung im Einklang mit Regulas kontinuierlichem Fokus auf Innovation im Bereich der Identitätsprüfung und den Bedürfnissen der Kunden steht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250929410193/de/

Regula streamlines and secures identity verification in Finance

Was Regula auszeichnet, ist die Tiefe ihres Fachwissens und die Art und Weise, wie ihre Lösungen aufgebaut sind. Seit über drei Jahrzehnten entwickelt Regula forensische Hardware und arbeitet eng mit Dokumentensicherheitsexperten an Grenzen, Flughäfen und Banken weltweit zusammen. Diese praktische Erfahrung führte zur Entwicklung der weltweit umfassendsten Wissensdatenbank für Ausweisdokumente und erstklassiger Technologien zur Überprüfung der Echtheit von Dokumenten und Identitäten, einschließlich zuverlässiger serverseitiger NFC-Überprüfung von Ausweisen, Lebendigkeitserkennung für Gesichter und Dokumente, mehrschichtiger Datenabgleichungen usw.

Diese Grundlage fließt direkt in die Software von Regula ein und ermöglicht es ihr, subtile Manipulationen und versteckte Tricks zu erkennen, die andere Systeme häufig übersehen. Mit der weltweit größten Datenbank für Ausweisdokumentvorlagen über 15.500 Vorlagen aus 254 Ländern und Gebieten gewährleistet Regula eine präzise Überprüfung, nahtlose Onboarding-Prozesse und einen stärkeren Schutz vor Betrug auf globalen Märkten. Regulas Lösungen genießen das Vertrauen von Tausenden von Unternehmen, sichern zwei Drittel der weltweiten Grenzen und unterstützen forensische Labore weltweit.

Ebenso wichtig ist Regulas Fokus auf Kontrolle und Integration. Jeder technologische Aspekt des Identitätsprüfungsprozesses wird intern entwickelt. Dies gewährleistet eine nahtlose Leistung, schnellere Updates und Abwehrmaßnahmen, die sich weiterentwickeln, um Betrugsfällen in der realen Welt entgegenzuwirken. Kunden erhalten außerdem die Flexibilität, die Lösung in der Cloud, vor Ort oder hybrid einzusetzen und behalten dabei die vollständige Kontrolle über ihre Daten.

Diese forensische Überprüfung in Verbindung mit Compliance-konformen Arbeitsabläufen ermöglicht es Unternehmen, darunter Banken, Fintech-Unternehmen und Zahlungsanbieter, Betrügern weniger Angriffspunkte zu bieten, echte Nutzer reibungsloser zu integrieren und darauf zu vertrauen, dass ihr Partner seine eigenen Innovationen vorantreibt, anstatt sich auf andere zu verlassen.

"Die Ernennung zum "Major Player" im IDC MarketScape ist eine weitere ehrenvolle Anerkennung unserer Bemühungen, die ultimative Identitätsprüfung anzubieten, auf die sich Finanzinstitute voll und ganz verlassen können. Betrugsmethoden entwickeln sich rasant weiter, von traditionellen Dokumentenfälschungen bis hin zu schwer zu erkennenden Deepfakes. Unternehmen benötigen bewährte Lösungen, um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken. Durch die Kombination jahrzehntelanger forensischer Expertise mit kontinuierlicher Innovation bieten wir unseren Kunden die Sicherheit, sich vertrauensvoll anzumelden, die Vorschriften einzuhalten und Betrügern einen Schritt voraus zu sein", erklärt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Zuletzt wurde Regula im 2025 Gartner® Magic Quadrant for Identity Verification aufgeführt und im "G2 Grid® Report for Identity Verification" für Herbst 2025 als führendes Unternehmen ausgezeichnet.

* IDC MarketScape: Worldwide Identity Verification in Financial Services 2025 Vendor Assessment (doc US52985325, September 2025)

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Zu diesem Zweck wird eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien verwendet, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters auf einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und künftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern zudem eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wird im Gartner® Magic Quadrant for Identity Verification 2025 geführt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.regulaforensics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250929410193/de/

Contacts:

Kristina ks@regula.us