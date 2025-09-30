Irre Bitcoin-Prognose von ChatGPT für Oktober 2025 - 28 %

Der September ist nun schon fast vorbei und so geht der Markt in die bullischste Zeit des Jahres über. Daher und wegen einer Reihe fundamentaler Daten geht die künstliche Intelligenz ChatGPT sogar von einem Kursplus für Bitcoin von 28 % aus. Worauf sie dies zurückführt und welche Bedingungen dafür eingehalten werden müssen, erfahren Sie jetzt in der folgenden Bitcoin-Prognose von ChatGPT.

Uptober könnte Bitcoin um 28 % in die Höhe treiben

Seit dem Jahr 2013 ist der Oktober einer der stärksten zwei Monat für Bitcoin gewesen. Dabei lag seine durchschnittliche Rendite in dieser Zeit bei 22 %, wobei es im Jahr 2013 sogar 61 % waren. Aber auch zuletzt konnten noch im Jahr 2021 40 % und 2023 29 % erreicht werden. In den vergangenen 12 Jahren konnte BTC den Monat Oktober 10-mal positiv beenden, womit die Wahrscheinlichkeit bei 83 % liegt.

Darüber hinaus gibt es Fundamentaldaten, welche diese These stützen. Denn die Geldmenge M2 hat in den USA im August saisonal bereinigt ein neues Allzeithoch von 22.195,4 Mrd. USD erreicht. Die nächste Veröffentlichung steht zudem am 28. Oktober an und somit mitten im Uptober. Hinzu kommt die Unterstützung weiterer Notenbanken.

Ebenso hat die Hashrate im September mit 1,2 ZH/s ein neues Rekordniveau ausgebildet. Dies zeigt, dass das Mining robust ist und somit für Dezentralisierung und Sicherheit des Netzwerkes gesorgt wird.

Außerdem erzeugen die Bitcoin-Layer-2s für ein Narrativ-Alpha und eine Gebühren-Story. Kurzfristig sind die Kursbewegungen primär von den Hoffnungen der Anleger getrieben und werden mittelfristig stärker auf Grundlage fundamentaler Daten erfolgen. Dabei hat zuletzt vor alle die Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper eine größere Medienaufmerksamkeit erhalten.

Angebotsknappheit von Bitcoin begünstigt höhere Anstiege

Nicht übersehen werden sollte der illiquide Bitcoin-Bestand, welcher im September rund 14,3 Mio. BTC erreicht hat. Somit entspricht er schon 72 % der Umlaufversorgung, die kurzfristig nicht in den Markt gelangen können. Dadurch wird die Preis-Elastizität bei den Zuflüssen gesteigert.

Mittlerweile haben die börsennotierten BTC-Treasuries mehr als 1 Mio. BTC in ihren Reserven. Somit kommen sie bereits auf 4,8 % der Gesamtversorgung, wobei ein Großteil erst in der letzten Zeit hinzugekommen ist. Laut K33 wird zudem nur ein Viertel von ihnen unter dem Wert ihres Bitcoin-Bestandes gehandelt, sodass wenig Druck zu erwarten ist.

Nettoflüsse der Bitcoin Spot ETF | Quelle: Coinglass

Zwar haben zuletzt die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA höhere Abflüsse mit etwa 418,30 Mio. USD und 253,40 Mio. USD gemeldet, jedoch könnte eine positive Wandlung im Oktober aufgrund des verknappten Angebotes schnell zu überproportionalen Preisbewegungen führen.

Das nächste FOMC-Meeting ist für die Zeit vom 28. bis zum 29. Oktober geplant. Da mit einem weiteren dovishen Impuls gerechnet wird, könnte dieser die These des Uptobers weiter verstärken. Ebenso schaffen die neuen Gesetze in den USA Klarheit für Stablecoins, die als On-Ramp-Volumen die Rally zusätzlich befeuern können.

Bitcoin-Prognose für Oktober 2025

Base +22 % bis +28 %: M2 neutral bis positiv, FOMC/EZB nicht hawkisher, ETF-Nettozuflüsse mindestens 0,8 bis 1,2 Mrd. USD kumuliert und L2-Narrativ bietet Unterstützung

M2 neutral bis positiv, FOMC/EZB nicht hawkisher, ETF-Nettozuflüsse mindestens 0,8 bis 1,2 Mrd. USD kumuliert und L2-Narrativ bietet Unterstützung Bull +35 % bis +40 %: Mehrere Tage mit hohen ETF-Zuflüssen von mehr als 300 Mio. USD, M2-Beschleunigung, positive FOMC-Überraschung und Treasury-Käufer aktiv

Mehrere Tage mit hohen ETF-Zuflüssen von mehr als 300 Mio. USD, M2-Beschleunigung, positive FOMC-Überraschung und Treasury-Käufer aktiv Bear -8 % bis -12 %: Mittelabflüsse werden fortgesetzt, Notenbanken werden hawkisher, M2 entwickelt sich schwach und L2-Hype verpufft

Bitcoin Hyper als Industrialisierungs-Turbo für Bitcoin

Sofern das Team von Bitcoin Hyper ihren hohen Ambitionen gerecht werden kann und die SVM-Rollup-Architektur wie versprochen liefern sowie dabei final auf der Bitcoin-Layer-1 abrechnet, könnte BTC vom digitalen Gold zur Hochleistungs-Abwicklungsschicht für Apps, Tokenisierung, KI-Workshops und mehr werden.

Dabei bietet das neue Ökosystem den Durchsatz der SVM (Solana Virtual Machine) und die Bitcoin-Finalität als Vertrauensanker. Bisher handelt es sich noch um Behauptungen, jedoch werden regelmäßige Fortschritte veröffentlicht. Laut Aussagen des Teams soll das Release noch im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen.

Bitcoin Hyper verwendet eine kanonische Bridge, um die L2 zu mobilisieren. Diese erzeugt ein Abbild von Bitcoin im Verhältnis 1 zu 1, wobei eine gewrappte Bitcoin-Version erzeugt wird, während die BTC auf der Layer-1 bis zum Verlassen des Ökosystems eingefroren werden. Auf diese Weise kann Bitcoin schneller und mit Gebühren von fast Null verschickt werden.

Mit ZK-Rollup-Beweisen werden Bundles periodisch auf der Bitcoin-Layer-1 verankert und von dieser ausgelesen, um auf diese Weise die Sicherheit von Bitcoin mit dem Durchsatz und der Skalierbarkeit von Solana zu kombinieren. Die Nutzlast wird somit über die Layer-2 abgewickelt, während die Layer-1 für die Vertrauenswürdigkeit sorgt.

Die SVM-Performanz wirkt sich für zahlreiche Sektoren besonders förderlich aus wie etwa die Tokenisierung. Während dieser Bereich bisher auf 600 Mrd. USD geschätzt wird, gehen Prognosen bis zum Jahr 2030 von 16 Bio. USD aus. Sollte der regulatorische Rückenwind wie in den USA gegeben sein, könnte dies die Adoption beflügeln.

Ebenso bieten KIs und andere Sektoren ein großes Potenzial, was durch die leichte Migrationsmöglichkeit einfacher erschlossen werden kann. Bisher ist unklar, wie viele Kryptosektoren Bitcoin Hyper erobern und inwiefern es sein volles Potenzial entfalten kann. Vor allem frühe Anleger könnten davon überdurchschnittlich profitieren.

Noch ist Bitcoin Hyper im Vorverkauf erhältlich, der bisher mehr als 19,23 Mio. USD eingenommen hat. Wer sich nun beeilt und innerhalb der nächsten zwei Tage die deflationären HYPER-Coins erwirbt, kann diese für einen Preis in Höhe von 0,013005 USD erhalten. Staker bekommen derzeit noch dynamische Zinsen von 61 % pro Jahr.

