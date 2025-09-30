Dentalis Animal Health Inc. ist stolz darauf, einen Meilenstein in der Veterinärzahnmedizin bekannt zu geben: Das Unternehmen wurde mit fünf renommierten Gütesiegeln des Veterinary Oral Health Council (VOHC®) ausgezeichnet, die seine Zahnsticks, Zahnpasta und Kombinationsprodukte für Hunde abdecken.

Dieser Meilenstein etabliert Dentalis als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Mundpflege für Haustiere mit Lösungen, die wirksam, schmackhaft und für alle Hundegrößen geeignet sind.

Die Zulassungen umfassen:

Dentalis Canine Stick (Größen 20 g und 30 g) Extrem schmackhafte natürliche Zahnpflege-Sticks, ausgezeichnet mit dem VOHC®-Siegel, gestützt durch wissenschaftliche Daten, die sie als die besten ihrer Klasse in der tierärztlichen Mundpflege positionieren





Dentalis Toothpaste Die zweite Zahnpasta, die jemals von VOHC® anerkannt wurde und einen neuen Maßstab in der tierärztlichen Mundpflege setzt.





Dentalis Combination Products (Zahnpasta Zahnpflegesticks in beiden Größen) Die ersten und einzigen Kombinationsprodukte, die mit dem VOHC®-Siegel ausgezeichnet wurden und eine unübertroffene Wirksamkeit in der multimodalen Zahnpflege aufweisen.

Aufgrund der vorliegenden klinischen Daten haben alle drei Produkte das Potenzial, in der Mundgesundheitspflege für Haustiere zu den besten ihrer Klasse zu gehören.

"Die Verleihung von fünf VOHC®-Siegeln ist eine außergewöhnliche Leistung für unser Team und eine eindrucksvolle Bestätigung unseres wissenschaftlich fundierten Ansatzes", sagte Kevin McDonnell, Präsident von Dentalis Animal Health. "Wir sind stolz darauf, Innovationen zu liefern, die weltweit neue Maßstäbe für die Mundgesundheit von Haustieren setzen."

Mit diesen Erfolgen bekräftigt Dentalis nicht nur sein Engagement für das Wohlbefinden von Tieren, sondern hat auch einen neuen Goldstandard für veterinärmedizinische Lösungen im Bereich der Mundgesundheit gesetzt.

Über Dentalis Animal Health

Dentalis hat sich der Förderung des Wohlbefindens von Haustieren durch innovative, wissenschaftlich fundierte Technologien für die Mundpflege verschrieben, die die Gesundheit verbessern, das Leben verlängern und die Mensch-Tier-Bindung stärken.

