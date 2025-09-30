FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wahl in Dortmund:

"Für die CDU war es der zweite Wahlsonntag der guten Nachrichten in kurzer Folge. (.) In der Stichwahl über die Oberbürgermeister zahlreicher Großstädte konnte sich die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst nun noch eine besonders wertvolle Trophäe sichern. Nach 79 Jahren ununterbrochener SPD-Herrschaft wird die Ruhrmetropole Dortmund bald von einem CDU-Oberbürgermeister regiert. (.) Der Machtwechsel in Dortmund müsste auch die Bundes-SPD nicht kaltlassen, zeigt er doch, dass die frühere Arbeiterpartei ihre Kernklientel kaum mehr erreicht. (.) Der in Teilen rechtsextremen AfD blieb ein Erfolg ihrer drei Stichwahlbewerber in Gelsenkirchen, Hagen und Duisburg verwehrt. (.) Dennoch bleibt als Menetekel für SPD und CDU die Tatsache, dass die AfD auch diesmal bis zu ein Drittel der Stimmen erhielt."