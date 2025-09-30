NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Dienstag in Nürnberg ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat September vor. Experten erwarten, dass die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles wieder eine Zahl unterhalb der Drei-Millionen-Marke verkünden könnte. Im August hatte die Zahl bei 3,025 Millionen Arbeitslosen gelegen und somit erstmals seit zehn Jahren wieder die Drei-Millionen-Grenze überschritten.

Im September sinkt die Zahl üblicherweise, weil die Urlaubszeit zu Ende ist und viele junge Menschen eine Ausbildung beginnen. Im September des vergangenen Jahres war die Zahl um rund 60.000 im Vergleich zum August zurückgegangen./dm/DP/men