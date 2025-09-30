DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. September

=== *** 03:30 CN_Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen RatingDog/S&P Global September 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-1,4% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit August *** 08:30 DE/TKMS GmbH, Kapitalmarkttag vor Spin-Off von Thyssenkrupp *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW September *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: -9.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,6%gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 13:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "View from the Top: Securing Europe's financial future - Resilience, autonomy, and global impact" *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj *** 14:50 FI/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz der finnischen Zentralbank *** 15:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Climate action that works for you - An agenda for competitiveness, prosperity and resilience" 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 43,8 zuvor: 41,5 *** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 96,0 zuvor: 97,4 *** 19:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit David Marsh *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streik *** - US/New York Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse *** - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede in Economic Club of New York ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 23:53 ET (03:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.