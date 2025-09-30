Anzeige
Mehr »
Dienstag, 30.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Seltene Ausgangslage: Unbekannter Kupfer-Explorer mit spekulativem Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
30.09.2025 06:27 Uhr
93 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. September

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. September 

=== 
*** 03:30 CN_Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) September 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen 
     RatingDog/S&P Global September 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August 
     saisonbereinigt real 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  -0,9% gg Vm 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August 
     Importpreise 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,3% gg Vj 
     zuvor:  -0,4% gg Vm/-1,4% gg Vj 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit August 
*** 08:30 DE/TKMS GmbH, Kapitalmarkttag vor Spin-Off von Thyssenkrupp 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
     PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW September 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +10.000 gg Vm 
     zuvor:   -9.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,3% 
     zuvor:  6,3% 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
     PROGNOSE: +1,7% gg Vj 
     zuvor:  +1,6%gg Vj 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
*** 13:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "View from the Top: 
     Securing Europe's financial future - Resilience, autonomy, and global impact" 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
*** 14:50 FI/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz der finnischen Zentralbank 
*** 15:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Climate action that works for you 
     - An agenda for competitiveness, prosperity and resilience" 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September 
     PROGNOSE: 43,8 
     zuvor:  41,5 
*** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September 
     PROGNOSE: 96,0 
     zuvor:  97,4 
*** 19:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit David Marsh 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q 
 
***  - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung 
     der Vereinigung Cockpit über Streik 
***   - US/New York Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse 
***   - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede in Economic Club of New York 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 23:53 ET (03:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.