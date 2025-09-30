LONDON (dpa-AFX) - Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair hat den Plan von US-Präsident Donald Trump zu einer Beendigung des Gaza-Kriegs als "mutig und intelligent" gewürdigt. Sollte der Plan angenommen werden, könnte er "den Krieg beenden, Gaza sofortige Erleichterung verschaffen und seinen Menschen die Chance auf eine bessere Zukunft bieten", teilte Blair mit. Die Friedensinitiative biete "die beste Chance, zwei Jahre Krieg, Elend und Leid zu beenden", sagte Blair weiter und dankte Trump "für seine Führungsstärke, Entschlossenheit und sein Engagement."

Trumps Bereitschaft, den Vorsitz eines geplanten "Friedensrats" zu übernehmen, der über eine Übergangsregierung im Gazastreifen wachen soll, sei "ein starkes Signal der Unterstützung und des Vertrauens in die Zukunft Gazas" und "in die Möglichkeit, dass Israelis und Palästinenser einen Weg zum Frieden finden" könnten. Dem geplanten "Friedensrat" soll nach dem Willen Trumps auch Blair angehören./gma/DP/zb