LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer begrüßt die Initiative von US-Präsident Donald Trump für ein Ende des Gaza-Kriegs und fordert die islamistische Hamas zur Zustimmung auf. "Die neue US-Initiative für eine Beendigung des Krieges in Gaza ist sehr willkommen, und ich bin Präsident Trump für seine Führungsrolle dankbar", teilte der Premier mit. "Wir unterstützen nachdrücklich seine Bemühungen, die Kämpfe zu beenden, die Geiseln freizulassen und die Bereitstellung dringender humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza sicherzustellen", sagte Starmer. Dies habe "oberste Priorität".

Großbritannien rufe alle Seiten dazu auf, mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten, um diese Vereinbarung abzuschließen und umzusetzen. "Die Hamas sollte nun dem Plan zustimmen und das Leid beenden, indem sie ihre Waffen niederlegt und alle verbleibenden Geiseln freilässt", forderte der Premier. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte bei einer Pressekonferenz in Washington bereits seine Unterstützung des Friedensplans zugesagt./gma/DP/zb