Warburg Research sieht die Deutsche Pfandbriefbank klar im Aufwind. Mit knapp 70 Prozent Kurspotenzial könnte die SDAX-Aktie zum heimlichen Gewinner im Bankensektor werden.Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hat nach Einschätzung von Warburg Research erhebliches Kurspotenzial. Analyst Andreas Pläsier bestätigte in einer neuen Studie seine Kaufempfehlung für die SDAX-Aktie mit einem Kursziel von 8,30 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,98 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 67 Prozent: Pläsier lobte die Strategie des Managements, das US-Finanzierungsgeschäft schrittweise abzubauen und zugleich den Investmentmanager Deutsche Investment Group zu übernehmen.
