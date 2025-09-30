DJ MÄRKTE ASIEN/Kaum verändert nach durchwachsenen Konjunkturdaten

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien und Australien treten am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle. In China und Japan wurden Konjunkturdaten mit Licht und Schatten veröffentlicht. Den chinesischen Börsen steht zudem eine längere Feiertagspause bevor. Sie bleiben von Mittwoch dieser Woche bis einschließlich Mittwoch kommender Woche geschlossen. In Australien warten die Anleger derweil gespannt auf den Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia am heutigen Dienstag. Es wird weithin erwartet, dass die Notenbank den Leitzins unverändert lässt. Positive Vorgaben der Wall Street stützen auf der einen Seite die Stimmung in der Region etwas, auf der anderen Seite droht aber in den USA zum 1. Oktober ein "Shutdown", die zeitweise Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

An der Börse in Tokio notiert der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent höher bei 45.098 Punkten. Die japanische Industrieproduktion ging im August stärker zurück als erwartet. Bei den Einzelhandelsumsätzen wurde im vergangenen Monat ebenfalls ein Rückgang verzeichnet.

In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,4 Prozent. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe legte im September zwar leicht zu, verharrte aber unter der Expansionsschwelle. Der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe ging leicht zurück auf 50 Punkte. Bei den von RatingDoq ermittelten Einkaufsmanagerindizes zeigte sich ein ähnliches Muster. Der Hang-Seng-Index sinkt in Hongkong um 0,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.873,80 +0,1% +7,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 45.097,62 +0,1% +13,7% 08:30 Kospi (Seoul) 3.430,72 -0,0% +43,0% 08:30 Shanghai-Comp. 3.878,13 +0,4% +14,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.596,90 -0,1% +30,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1721 -0,1 1,1727 1,1731 +13,0% EUR/JPY 174,03 -0,1 174,27 174,40 +7,4% EUR/GBP 0,8727 -0,1 0,8733 0,8724 +5,5% GBP/USD 1,3431 0,0 1,3428 1,3447 +7,1% USD/JPY 148,49 -0,1 148,60 148,68 -5,0% USD/KRW 1.404,19 0,3 1.400,22 1.399,25 -4,5% USD/CNY 7,1157 0,1 7,1116 7,1056 -1,2% USD/CNH 7,1322 0,1 7,1286 7,1219 -2,6% USD/HKD 7,7803 -0,0 7,7832 7,7786 +0,1% AUD/USD 0,6588 0,2 0,6575 0,6570 +5,8% NZD/USD 0,5789 0,2 0,5776 0,5791 +3,2% BTC/USD 114.277,50 0,0 114.273,80 111.636,90 +17,1% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,61 63,01 -0,6% -0,40 -9,6% Brent/ICE 67,43 67,97 -0,8% -0,54 -8,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.865,19 3.833,90 +0,8% +31,29 +43,3% Silber 47,04 46,9145 +0,3% +0,12 +59,6% Platin 1.360,98 1.368,86 -0,6% -7,88 +54,2% Kupfer 4,91 4,89 +0,3% +0,02 +19,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

September 30, 2025 00:33 ET (04:33 GMT)

