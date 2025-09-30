Die Redcare Pharmacy-Aktie stand am Montag erneut unter Druck und büßte um rund -3% an Wert ein. Das steckt dahinter, und darum könnte der Kursrutsch Teil eines größeren Abverkaufs sein. Nächste schlechte Nachricht In den vergangenen Wochen stand die Aktie von Redcare Pharmacy außerordentlich unter Druck und auch am Montag setzt sich der Abverkauf bei den Papieren fort. Auslöser ist dieses Mal der Abgang von Jasper Eenhorst. Der Finanzvorstand wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de