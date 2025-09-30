The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2025
ISIN Name
CH0382451646 ACHMEA BANK 17-25 MTN
DE000HLB77M8 LB.HESS.THR.CARRARA10C/22
CH1214797180 ABB 22/25
DE000HLB78H6 LB.HESS.THR.CARRARA10O/22
US723787AV90 PION.NAT.RES 23/26
DE000DW6C870 DZ BANK IS.A2229
US02665WEQ06 AM.HONDA FI. 23/25 MTN
XS1888180996 VODAFONE GRP 18/78 FLR
US928563AE54 VMWARE 20/27
US72650RBJ05 PLAINS AM.P.L.P 15/25
XS2049823680 SAMHALLSBYG. 19/26 MTN
XS2271332285 SBB TREASURY 20/28 MTN
CH0551990689 STRAUMANN 20/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2025
ISIN Name
CH0382451646 ACHMEA BANK 17-25 MTN
DE000HLB77M8 LB.HESS.THR.CARRARA10C/22
CH1214797180 ABB 22/25
DE000HLB78H6 LB.HESS.THR.CARRARA10O/22
US723787AV90 PION.NAT.RES 23/26
DE000DW6C870 DZ BANK IS.A2229
US02665WEQ06 AM.HONDA FI. 23/25 MTN
XS1888180996 VODAFONE GRP 18/78 FLR
US928563AE54 VMWARE 20/27
US72650RBJ05 PLAINS AM.P.L.P 15/25
XS2049823680 SAMHALLSBYG. 19/26 MTN
XS2271332285 SBB TREASURY 20/28 MTN
CH0551990689 STRAUMANN 20/25
© 2025 Xetra Newsboard