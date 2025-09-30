© Foto: Li Shengli - HPIC

Zijin Gold feiert ein spektakuläres Börsendebüt in Hongkong: Die Aktie des größten Goldförderers Chinas sprang am ersten Handelstag um über 60 Prozent nach oben. Beim IPO wurden 3,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Die Aktie von Zijin Gold feierten am Dienstag ihr Börsendebüt - und legten dabei direkt einen Kurssprung von mehr als 60 Prozent hin. An der Hong Kong Stock Exchange kostete ein Anteilschein am Dienstagmorgen unserer Zeit zeitweise knapp 120 Hongkong Dollar. Das entspricht einem Plus von fast 67 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von von 71,59 Hongkong Dollar. Das Unternehmen, das als internationale Goldsparte des chinesischen Branchenriesen Zijin Mining gilt, hatte zuvor bei …