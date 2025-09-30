Weßling (ots) -Die Unternehmen intensivieren ihre Zusammenarbeit und bündeln technologische Expertise, um die Flugzeugentwicklung in Deutschland durch Digital Engineering und emissionsreduzierende Innovationen zu stärken.Akkodis und Deutsche Aircraft haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet und damit den Start einer strategischen Partnerschaft markiert. Ziel ist es, die Entwicklung und Produktion innovativer Regionalflugzeuge in Deutschland entscheidend voranzubringen - mit einem klaren Fokus auf technologische Exzellenz und die Stärkung des deutschen Luftfahrt-Ökosystems.Im Rahmen der Vereinbarung wird Akkodis zum First-Tier-Supplier und übernimmt eine zentrale Rolle in der Lieferkette von Deutsche Aircraft. Als globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering bringt Akkodis umfassende Expertise in der Flugzeugsystementwicklung ein und stellt spezialisierte Engineering-Kompetenzen bereit, um Deutsche Aircraft bei der Erreichung wichtiger Programm-Meilensteine zu unterstützen. Das Unternehmen deckt den gesamten Entwicklungsprozess ab - von der Anforderungsdefinition und Systemintegration über Boden- und Flugtests bis hin zur finalen Zulassung des neuen Flugzeugs. Darüber hinaus bringt die Aerospace & Defense Division von Akkodis Kompetenzen in digitaler Modellierung und Simulation, innovativen Materialien sowie in der Vorbereitung auf alternative Antriebe wie Sustainable Aviation Fuel (SAF) und Wasserstoff ein.Akkodis hat sich über viele Jahre als verlässlicher Partner durch technologische Kompetenz, proaktive Lösungen und die Fähigkeit zur globalen Ressourcenmobilisierung, bewährt. Heute baut das Unternehmen diese Rolle weiter aus - durch den Einsatz digitaler Entwicklungsmethoden, die eine schnellere, effizientere und emissionsärmere Flugzeugentwicklung ermöglichen."Diese Partnerschaft stärkt unsere Diversifizierungsstrategie und unsere Rolle in der Luftfahrtindustrie", sagt Dr. Peter Mehrle, CEO von Akkodis Germany. "Gemeinsam mit Deutsche Aircraft zeigen wir die industrielle Leistungsfähigkeit und Innovationskraft Europas: Durch die Kombination unserer Expertisen treiben wir die Entwicklung regionaler Flugzeuge 'Made in Germany' voran und positionieren Europa als führend in der nachhaltigen Luftfahrt.""Für uns geht es bei dieser Zusammenarbeit darum, Engineering-Know-How in greifbaren Fortschritt zu überführen", erläutert Reiner Oldewurtel, Vice President bei Akkodis Germany AS&D GmbH. "Durch die enge Kooperation mit Deutsche Aircraft leisten wir einen Beitrag zu schnellerer Systemintegration, effizienteren Tests und reibungsloseren Zulassungsverfahren - stets geleitet von Qualität, Leidenschaft und Zukunftsorientierung.""Die Partnerschaft mit Akkodis ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg, die nächste Generation von Regionalflugzeugen zu entwickeln. Gemeinsam setzen wir auf digitale Exzellenz und emissionsreduzierende Technologien, um die Zukunft der Luftfahrt aktiv zu gestalten - aus Deutschland, für Europa und darüber hinaus", betont Nico Neumann, CEO von Deutsche Aircraft.Beide Unternehmen verstehen die Partnerschaft als langfristiges Commitment, das über klassische Projektkooperationen hinausgeht - mit gemeinsamer Verantwortung, strategischem Weitblick und dem Anspruch, Regionalflugzeuge aus Europa heraus noch effizienter, emissionsärmer und zukunftsfähiger zu machen.Über AkkodisAkkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen - von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 50.000 Ingenieur:innen und Tech-Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Talent, Solutions und Academy. Mit einem branchenübergreifenden Blick und starken Umsetzungskompetenzen unterstützt Akkodis seine Kunden als langjähriger Partner dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Wirkung zu erzielen.akkodis.com | LinkedIn (https://dm.linkedin.com/company/akkodis?trk=public_post_share-update_actor-text) | Instagram (https://www.instagram.com/akkodisdeutschland/) | Facebook (https://www.facebook.com/Akkodis/)Über Deutsche AircraftDeutsche Aircraft ist ein führender OEM (Original Equipment Manufacturer) von Regionalflugzeugen mit rund 600 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Oberpfaffenhofen/München. Als Inhaber der Musterzulassung und Servicepartner für bestehende D328-Betreiber weltweit, sowohl für Turboprop- als auch für Jetantriebe, gewährleistet das Unternehmen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Effizienz. Darüber hinaus entwickelt Deutsche Aircraft die D328eco. Das effizienteste und nachhaltigste Regionalflugzeug seiner Klasse ermöglicht deutlich niedrigere Betriebs- und Wartungskosten sowie eine Senkung des Treibstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Zudem kann es vollständig mit synthetischen Treibstoffen (PtL SAF) fliegen. Gefertigt wird die D328eco am Flughafen Leipzig/Halle, wo derzeit die weltweit modernste und umweltfreundlichste Endmontagelinie für Regionalflugzeuge entsteht. Der Bau soll Ende 2025 abgeschlossen sein, so dass die Endmontage 2026 anlaufen und das erste Flugzeug 2027 an den Kunden übergeben werden kann. Im finalen Zustand sollen in Leipzig/Halle rund 250 bis 350 neue Mitarbeitende bis zu 48 Flugzeuge pro Jahr produzieren.www.deutscheaircraft.com I LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/deutsche-aircraft/) I Instagram (https://www.instagram.com/deutscheaircraft/) I Facebook (https://www.facebook.com/Deu.Aircraft) I YouTube (https://www.youtube.com/@deutscheaircraft) I Media Kit (Download) (https://www.deutscheaircraft.com/media-kit)Pressekontakt:Meldina KurtiDirector, Business Partner Communications Germany, AkkodisM. +49 151 746 315 37E. meldina.kurti@akkodis.comMaria Sole QuaglioExternal Communications Manager Germany, AkkodisM. +49 151 746 319 29E. maria-sole.quaglio@akkodis.comOriginal-Content von: Akkodis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131852/6128005