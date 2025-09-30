Köln (ots) -Mit dem Einschluss der ersten Teilnehmenden am Kölner Prüfzentrum ist die bundesweite MACULIGHT®-Studie gestartet. In der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten multizentrischen Studie wird eine neue, nicht-invasive Therapieoption für Patientinnen und Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) untersucht. Weitere vier ausgewählte Studienzentren beginnen in den kommenden Wochen mit der Rekrutierung (siehe unten).Die trockene AMD ist die häufigste Ursache für eine fortschreitende Sehbehinderung im höheren Lebensalter. Sie entwickelt sich über Jahre hinweg: Betroffene berichten über zunehmende Schwierigkeiten bei Dämmerung, verminderte Kontrastwahrnehmung und Einschränkungen beim Lesen. Im Spätstadium kann der Verlust des zentralen Sehens eintreten. Therapeutische Optionen sind derzeit begrenzt.Die Studie untersucht das Therapiekonzept der Photobiomodulation in Heimanwendung. Dabei wird die Netzhaut über das geschlossene Augenlid mit rotem oder infrarotem Licht bestrahlt, um den Stoffwechsel der Photorezeptoren zu stabilisieren. Bisher war diese Methode nur unter großem Aufwand mit stationären Spezialgeräten in einzelnen Einrichtungen verfügbar. Im Rahmen der Studie kommt nun erstmals ein kompaktes, handliches Gerät zum Einsatz, das die Behandlung dreimal pro Woche zu Hause ermöglicht. Das Gerät besitzt für die Behandlung zu Hause bislang kein CE-Kennzeichen, daher werden im Rahmen der Studie zusätzliche Daten erhoben.Die Studie untersucht, welchen möglichen Nutzen die Therapie für Patienten haben kann - zum Beispiel:- die Sehschärfe möglichst lange zu erhalten,- das Fortschreiten der AMD zu verlangsamen oder aufzuhalten,- eine Entwicklung zu schweren Spätformen zu verhindern und so Spritzen ins Auge zu vermeiden,- wichtige Alltagsfunktionen wie Lesen oder Kontrastsehen zu bewahren.Prüfzentren: An der Studie beteiligen sich die Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Lübeck; Die Universitäts-Augenklinik der Ruhr-Universität Bochum (RUB); Das Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital Münster; Das MVZ Perfektes Sehen Dres. Georg Gerten, Ulla Wandt & Alice Klein in Köln sowie das MVZ RHR Augenärzte Düsseldorf.Teilnahme: Ab sofort können Termine zur Prüfung einer Studienteilnahme in Köln vereinbart werden. Alle anderen Standorte folgen in Kürze. Interessierte Patientinnen und Patienten wenden sich direkt an das Prüfzentrum oder informieren sich unter www.maculight.dePressekontakt:Kontakt Studienzentrum KölnMVZ Perfektes Sehen Dres. Georg Gerten, Ulla Wandt & Alice KleinHabsburgerring 3, 50674 KölnTel.: +49 (0) 221 235 262E-Mail: mvz@perfektes-sehen.dewww.perfektes-sehen.dePressekontakt (Studien-Sponsor)Ciromed GmbHE-Mail: studie@ciromed.deTel.: +49 (0)30 223995 2920Original-Content von: Ciromed GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180848/6128013