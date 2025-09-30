© Foto: picture alliance / AA | Celal Gunes

DAX-Überflieger Siemens Energy bleibt auch nach seiner Rekordrallye der vergangenen zwei Jahre auf Wachstumskurs. Das schreiben die Analysten der Investmentbank HSBC in einer neuen Studie zur Aktie.Nach einem kleinen Schwächeanfall im August hat sich die Aktie von Siemens Energy im September um mehr als 17 Prozent verteuert. Seit Jahresanfang steht immer noch ein formidables Plus von 95 Prozent zu Buche. Kann die Aktie vor dem Jahresende wieder über die magische Schwelle von 100 Euro steigen? Für das vierte Quartal 2025 erwartet die HSBC ein robustes Nachfragewachstum bei Gas- und Netztechnologien, wenngleich die Margen saisonal schwächer ausfallen dürften. Die Prognose für das Gesamtjahr …