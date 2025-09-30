DJ US-ZOLL-BLOG/US-Zölle auf Holz und Möbel zunächst geringer als angekündigt
Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:
US-Zölle auf Holz und Möbel zunächst geringer als angekündigt
US-Präsident Donald Trump hat am Montag Zölle auf Importe von Holz, Küchenschränken und bestimmten Möbelprodukten angekündigt, die zunächst geringer ausfallen werden als zunächst in Aussicht gestellt hat. Ab dem 14. Oktober soll ein Einfuhrzoll von 10 Prozent auf importiertes Holz und Schnittholz sowie 25 Prozent auf gepolsterte Holzmöbel und Küchenschränke erhoben werden. Die Zölle auf Möbelprodukte werden Anfang 2026 auf 30 Prozent steigen, die Zölle auf Küchenschränke auf 50 Prozent. Produkte aus bestimmten Ländern werden niedrigeren Zöllen unterliegen: Großbritannien wird mit einem Zollsatz von 10 Prozent, Japan und die Europäische Union mit Zöllen von höchstens 15 Prozent belegt. Vergangene Woche hatte Trump angekündigt, ab dem 1. Oktober 2025 Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Möbelprodukte und 50 Prozent auf Schränke zu erheben.
