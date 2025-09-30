EQS-News: Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

MATERNUS-Kliniken AG verbessert im ersten Halbjahr 2025 Konzernumsatz und Auslastung weiter, Konzern-EBITDA aufgrund erhöhter Kosten leicht unter Vorjahresniveau



MATERNUS-Kliniken AG verbessert im ersten Halbjahr 2025 Konzernumsatz und Auslastung weiter, Konzern-EBITDA aufgrund erhöhter Kosten leicht unter Vorjahresniveau Berlin, den 30. September 2025 - Im ersten Halbjahr 2025 hat die MATERNUS-Kliniken AG (nachfolgend: MATERNUS) ihre Konzernumsatzerlöse auf 59,3 Mio. € (Vorjahr: 57,1 Mio. €) ausgeweitet. Die Auslastung im Konzern konnte von durchschnittlich 80,7 Prozent im Vorjahr weiter auf 81,3 Prozent verbessert werden. Aufgrund erhöhter Gesamtkosten schlugen die erzielten Verbesserungen noch nicht auf das Konzern-EBITDA (Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) durch, welches mit 6,7 Mio. € leicht unter dem Vorjahresniveau von 7,1 Mio. € lag. Entsprechend nahm die EBITDA-Marge auf 11,3 Prozent (Vorjahr: 12,4 Prozent) ab. Das Umsatzwachstum wurde maßgeblich vom Segment Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen getragen. Hier legten die Segmenterlöse von 44,4 Mio. € auf 46,3 Mio. € zu. Aufgrund der Schließung der Einrichtung in Löhne zu Ende November 2024 blieb die durchschnittliche Auslastung jedoch stabil bei 84 Prozent. Im Segment Rehabilitation wurden Umsatzerlöse von 12,0 Mio. € (Vorjahr: 11,9 Mio. €) erwirtschaftet. Hier verbesserte sich die durchschnittliche Auslastung von 69,3 Prozent im Vorjahreshalbjahr auf 72,8 Prozent. Beschränkungen durch Brandschutzauflagen in der Bayerwald-Klinik in Cham verhinderten trotz vorhandener Nachfrage eine weitergehende Erhöhung der Belegung. Da auch die sonstigen betrieblichen Erträge durch den Zuwachs periodenfremder Erträge aus Ausbildungsvergütungen um 1,1 Mio. € auf 3,6 Mio. € stiegen, weitete sich die Konzerngesamtleistung auf 62,9 Mio. € (Vorjahr: 59,7 Mio. €) aus. Kostenseitig bewegten sich Personal- (38,1 Mio. €; Vorjahr: 37,8 Mio. €) und Materialaufwand (6,8 Mio. € wie im Vorjahr) auf einem zum Vorjahr vergleichbaren Niveau. Ergebnisdämpfend wirkten sich die um 3,3 Mio. € auf 11,4 Mio. € erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Ursächlich war die höhere Belastung durch Verwaltungskosten. Folglich konnte das Konzern-EBITDA die erzielten Erfolge beim Konzernumsatz und der Auslastung nicht widerspiegeln. Die planmäßigen Abschreibungen nahmen auf 4,3 Mio. € ab (Vorjahr: 4,9 Mio. €), das Finanzergebnis verschlechterte sich auf -4,0 Mio. € (Vorjahr: -3,8 Mio. €). Unter Berücksichtigung der Ertragsteuern ist das Halbjahresergebnis des MATERNUS-Konzerns im ersten Halbjahr 2025 leicht auf -2,1 Mio. € gesunken (Vorjahr: -1,8 Mio. €). Vorstand plant für 2025 unverändert weiteres Wachstum Für das laufende Geschäftsjahr 2025 hält der Vorstand an der im Geschäftsbericht 2024 abgegebenen Prognose fest. Für den Konzernumsatz wird ein Wert von mindestens 131,2 Mio. € erwartet. Dieser verteilt sich zu mindestens 98,8 Mio. € (Vorjahr: 91,4 Mio. €) auf das Segment Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen, zu mindestens 29,0 Mio. € (Vorjahr: 26,7 Mio. €) auf das Segment Rehabilitation und zu 3,4 Mio. € auf das Segment Holding. Für das Konzern-EBITDA erwartet der Vorstand einen moderat über dem Vorjahresniveau liegenden Wert (Vorjahr: 4,5 Mio. €) bei moderat verbesserter EBITDA Marge (Vorjahr: 4 Prozent). Wie berichtet, wurde mit Datum vom 24. Juni 2025 das Darlehen mit der Raiffeisen Bank International AG über den 30. September 2025 hinaus bis zum 30. September 2030 prolongiert. Dieses Darlehen ist ein gemeinsames Darlehen mit der CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH, für welches die MATERNUS-Kliniken AG aber nicht haftet. Der Halbjahresfinanzbericht 2025 der MATERNUS-Kliniken AG ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.maternus.de in der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht.

MATERNUS-Kliniken AG Die MATERNUS-Kliniken AG mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich seit 1996 im deutschen Gesundheitsmarkt auf die Bereiche Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen sowie Rehabilitations-kliniken konzentriert. Deutschlandweit gehören 15 Pflegeeinrichtungen, 2 Rehabilitations-Kliniken und 2 ambulante Dienste sowie 154 Wohnungen für betreutes Wohnen zur MATERNUS-Kliniken AG. Seit 2007 ist sie Teil der CURA-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin. Redaktioneller Hinweis: Aus Gründen der Sprachvereinfachung verwendet MATERNUS die maskuline grammatische Form. (Ende der Corporate News) Kontakt:

