WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
29.09.25 | 16:18
2,570 Euro
+0,86 % +0,022
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5262,56208:41
2,5302,56608:33
PR Newswire
30.09.2025 08:06 Uhr
89 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 30

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

29 September 2025

Number of ordinary shares purchased

130,979

Weighted average price paid (p)

220.33

Highest price paid (p)

221.40

Lowest price paid (p)

218.80

Following the above purchase, FirstGroup holds 187,711,801 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 562,983,214.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 29 September 2025 is 562,983,214. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

220.37

70,809

BATE

220.31

43,590

CHIX

220.15

11,312

TRQX

220.19

5,268

Individual Transactions

Transaction Date

Transaction Time

Volume

Price (p)

Platform code

29/09/2025

12:50:58

84

221.4

XLON

29/09/2025

12:50:58

392

221.4

XLON

29/09/2025

12:55:09

483

221.2

BATE

29/09/2025

13:12:26

1910

221.2

BATE

29/09/2025

13:12:26

360

221.2

XLON

29/09/2025

13:12:26

896

221.2

XLON

29/09/2025

13:12:26

283

221.2

XLON

29/09/2025

15:16:32

612

221.2

CHIX

29/09/2025

15:16:32

384

221.2

BATE

29/09/2025

15:16:32

713

221.2

XLON

29/09/2025

15:16:32

63

221.2

CHIX

29/09/2025

12:47:44

350

221

XLON

29/09/2025

12:47:44

178

221

XLON

29/09/2025

12:47:44

104

221

XLON

29/09/2025

12:47:44

2002

221

XLON

29/09/2025

12:47:44

528

221

XLON

29/09/2025

12:47:44

3

221

XLON

29/09/2025

12:47:48

397

221

XLON

29/09/2025

13:12:26

452

221

BATE

29/09/2025

13:12:26

130

221

BATE

29/09/2025

13:12:26

192

221

XLON

29/09/2025

13:12:26

411

221

XLON

29/09/2025

13:12:26

529

221

TRQX

29/09/2025

14:25:42

413

221

XLON

29/09/2025

15:12:41

68

221

BATE

29/09/2025

15:12:41

794

221

BATE

29/09/2025

15:12:41

1326

221

XLON

29/09/2025

15:12:41

4

221

XLON

29/09/2025

15:12:41

102

221

XLON

29/09/2025

15:13:04

761

221

BATE

29/09/2025

15:13:04

749

221

XLON

29/09/2025

15:20:14

819

221

XLON

29/09/2025

15:20:14

532

221

BATE

29/09/2025

15:20:22

590

221

XLON

29/09/2025

15:23:20

389

221

TRQX

29/09/2025

11:05:47

339

220.8

XLON

29/09/2025

11:05:47

487

220.8

XLON

29/09/2025

11:06:13

260

220.8

XLON

29/09/2025

11:06:13

245

220.8

XLON

29/09/2025

11:06:44

108

220.8

XLON

29/09/2025

11:06:44

339

220.8

XLON

29/09/2025

11:06:44

272

220.8

XLON

29/09/2025

11:06:44

169

220.8

XLON

29/09/2025

11:07:41

606

220.8

XLON

29/09/2025

11:07:41

6

220.8

XLON

29/09/2025

11:07:41

128

220.8

XLON

29/09/2025

11:11:24

376

220.8

XLON

29/09/2025

12:46:10

748

220.8

CHIX

29/09/2025

12:46:10

538

220.8

XLON

29/09/2025

13:14:35

502

220.8

BATE

29/09/2025

13:14:35

54

220.8

XLON

29/09/2025

13:15:31

609

220.8

XLON

29/09/2025

13:15:31

427

220.8

XLON

29/09/2025

13:28:50

691

220.8

XLON

29/09/2025

14:58:36

359

220.8

BATE

29/09/2025

15:01:20

1234

220.8

XLON

29/09/2025

15:26:31

800

220.8

BATE

29/09/2025

15:26:31

753

220.8

XLON

29/09/2025

16:13:00

375

220.8

XLON

29/09/2025

16:13:58

344

220.8

XLON

29/09/2025

16:14:56

368

220.8

XLON

29/09/2025

16:14:56

2

220.8

XLON

29/09/2025

16:14:56

97

220.8

XLON

29/09/2025

16:15:15

437

220.8

XLON

29/09/2025

16:17:26

1222

220.8

BATE

29/09/2025

16:17:45

451

220.8

BATE

29/09/2025

11:12:11

459

220.6

BATE

29/09/2025

11:12:11

763

220.6

XLON

29/09/2025

11:12:11

23

220.6

XLON

29/09/2025

11:12:11

1338

220.6

BATE

29/09/2025

11:12:11

594

220.6

XLON

29/09/2025

11:12:11

401

220.6

TRQX

29/09/2025

11:35:45

238

220.6

XLON

29/09/2025

11:35:45

300

220.6

XLON

29/09/2025

11:35:45

934

220.6

BATE

29/09/2025

12:33:17

140

220.6

BATE

29/09/2025

13:31:16

622

220.6

BATE

29/09/2025

13:31:16

773

220.6

CHIX

29/09/2025

13:31:16

1299

220.6

XLON

29/09/2025

14:00:22

1062

220.6

XLON

29/09/2025

14:01:21

640

220.6

XLON

29/09/2025

14:18:43

238

220.6

BATE

29/09/2025

14:27:22

534

220.6

BATE

29/09/2025

14:27:22

1181

220.6

CHIX

29/09/2025

14:27:22

394

220.6

TRQX

29/09/2025

14:27:22

1315

220.6

XLON

29/09/2025

14:55:40

410

220.6

BATE

29/09/2025

14:59:58

988

220.6

BATE

29/09/2025

14:59:58

1126

220.6

CHIX

29/09/2025

14:59:58

290

220.6

TRQX

29/09/2025

14:59:58

967

220.6

XLON

29/09/2025

14:59:58

948

220.6

XLON

29/09/2025

14:59:58

500

220.6

XLON

29/09/2025

14:59:58

865

220.6

XLON

29/09/2025

14:59:58

8

220.6

XLON

29/09/2025

15:01:16

522

220.6

BATE

29/09/2025

15:02:22

142

220.6

BATE

29/09/2025

15:02:22

379

220.6

BATE

29/09/2025

15:02:22

594

220.6

XLON

29/09/2025

15:27:05

692

220.6

XLON

29/09/2025

16:09:52

423

220.6

XLON

29/09/2025

16:09:52

60

220.6

XLON

29/09/2025

16:11:04

362

220.6

XLON

29/09/2025

08:45:22

456

220.4

XLON

29/09/2025

08:45:22

1700

220.4

XLON

29/09/2025

08:45:22

73

220.4

XLON

29/09/2025

11:35:45

459

220.4

BATE

29/09/2025

11:35:45

649

220.4

XLON

29/09/2025

11:49:06

169

220.4

XLON

29/09/2025

11:49:06

269

220.4

XLON

29/09/2025

11:49:06

3

220.4

XLON

29/09/2025

11:56:22

909

220.4

CHIX

29/09/2025

11:56:22

724

220.4

BATE

29/09/2025

11:56:22

758

220.4

XLON

29/09/2025

11:56:22

319

220.4

TRQX

29/09/2025

12:14:53

62

220.4

BATE

29/09/2025

12:14:53

241

220.4

BATE

29/09/2025

12:14:53

940

220.4

BATE

29/09/2025

13:45:41

238

220.4

BATE

29/09/2025

13:51:22

802

220.4

BATE

29/09/2025

13:51:22

165

220.4

XLON

29/09/2025

13:51:22

428

220.4

XLON

29/09/2025

13:51:22

371

220.4

TRQX

29/09/2025

13:51:22

1369

220.4

XLON

29/09/2025

13:59:24

811

220.4

BATE

29/09/2025

13:59:24

583

220.4

XLON

29/09/2025

14:01:33

592

220.4

BATE

29/09/2025

14:01:33

448

220.4

XLON

29/09/2025

14:15:05

1007

220.4

XLON

29/09/2025

14:28:35

238

220.4

BATE

29/09/2025

14:34:52

238

220.4

BATE

29/09/2025

14:36:51

100

220.4

BATE

29/09/2025

14:36:51

304

220.4

BATE

29/09/2025

14:36:51

133

220.4

BATE

29/09/2025

14:36:51

832

220.4

XLON

29/09/2025

14:36:51

1555

220.4

BATE

29/09/2025

14:36:51

453

220.4

XLON

29/09/2025

14:41:25

536

220.4

BATE

29/09/2025

15:02:22

12

220.4

XLON

29/09/2025

15:02:22

403

220.4

XLON

29/09/2025

15:30:27

545

220.4

BATE

29/09/2025

15:30:27

739

220.4

XLON

29/09/2025

16:02:19

91

220.4

CHIX

29/09/2025

16:05:51

858

220.4

XLON

29/09/2025

16:05:51

401

220.4

BATE

29/09/2025

16:06:25

572

220.4

BATE

29/09/2025

16:06:25

539

220.4

XLON

29/09/2025

08:45:22

696

220.2

BATE

29/09/2025

08:45:22

459

220.2

XLON

29/09/2025

08:46:23

772

220.2

BATE

29/09/2025

08:47:27

654

220.2

XLON

29/09/2025

10:39:08

596

220.2

XLON

29/09/2025

10:39:34

459

220.2

BATE

29/09/2025

11:35:46

568

220.2

BATE

29/09/2025

11:35:46

36

220.2

XLON

29/09/2025

11:35:46

649

220.2

XLON

29/09/2025

12:14:53

470

220.2

BATE

29/09/2025

12:14:53

102

220.2

BATE

29/09/2025

12:14:53

767

220.2

XLON

29/09/2025

14:07:22

326

220.2

XLON

29/09/2025

14:36:52

564

220.2

BATE

29/09/2025

14:36:52

1259

220.2

XLON

29/09/2025

14:42:40

494

220.2

BATE

29/09/2025

14:42:40

1232

220.2

XLON

29/09/2025

14:42:40

265

220.2

TRQX

29/09/2025

15:32:14

540

220.2

XLON

29/09/2025

15:59:22

904

220.2

BATE

29/09/2025

15:59:22

879

220.2

CHIX

29/09/2025

15:59:22

382

220.2

TRQX

29/09/2025

15:59:22

1474

220.2

XLON

29/09/2025

15:59:22

1418

220.2

BATE

29/09/2025

16:02:15

199

220.2

XLON

29/09/2025

16:02:15

602

220.2

XLON

29/09/2025

16:02:15

199

220.2

BATE

29/09/2025

16:03:04

934

220.2

BATE

29/09/2025

08:56:11

702

220

BATE

29/09/2025

08:56:11

766

220

XLON

29/09/2025

09:47:00

555

220

XLON

29/09/2025

09:49:36

1078

220

XLON

29/09/2025

10:41:00

9

220

XLON

29/09/2025

10:41:00

487

220

BATE

29/09/2025

10:53:07

656

220

CHIX

29/09/2025

10:53:07

2

220

XLON

29/09/2025

10:53:07

459

220

BATE

29/09/2025

10:53:07

564

220

XLON

29/09/2025

15:35:57

553

220

BATE

29/09/2025

15:35:57

733

220

CHIX

29/09/2025

15:35:57

270

220

TRQX

29/09/2025

15:35:57

579

220

XLON

29/09/2025

08:57:22

503

219.8

XLON

29/09/2025

09:33:22

1842

219.8

XLON

29/09/2025

09:33:22

280

219.8

XLON

29/09/2025

09:33:22

328

219.8

XLON

29/09/2025

09:33:22

164

219.8

XLON

29/09/2025

09:49:36

459

219.8

BATE

29/09/2025

09:49:36

779

219.8

XLON

29/09/2025

09:56:58

565

219.8

BATE

29/09/2025

10:14:15

728

219.8

XLON

29/09/2025

15:36:17

405

219.8

XLON

29/09/2025

15:36:29

385

219.8

BATE

29/09/2025

08:10:57

106

219.6

XLON

29/09/2025

08:10:57

220

219.6

XLON

29/09/2025

08:10:57

400

219.6

XLON

29/09/2025

08:10:57

4

219.6

XLON

29/09/2025

08:15:20

300

219.6

XLON

29/09/2025

08:15:20

1626

219.6

XLON

29/09/2025

08:58:37

463

219.6

XLON

29/09/2025

09:32:40

1183

219.6

CHIX

29/09/2025

09:32:40

459

219.6

BATE

29/09/2025

09:32:40

526

219.6

XLON

29/09/2025

09:33:05

524

219.6

XLON

29/09/2025

09:33:05

305

219.6

TRQX

29/09/2025

09:56:58

459

219.6

BATE

29/09/2025

09:56:58

817

219.6

XLON

29/09/2025

09:56:58

1396

219.6

BATE

29/09/2025

10:14:10

168

219.6

BATE

29/09/2025

10:15:35

705

219.6

BATE

29/09/2025

10:15:35

344

219.6

TRQX

29/09/2025

10:15:35

343

219.6

CHIX

29/09/2025

10:15:35

381

219.6

CHIX

29/09/2025

15:41:20

837

219.6

XLON

29/09/2025

15:41:25

526

219.6

XLON

29/09/2025

15:43:15

380

219.6

XLON

29/09/2025

08:16:39

400

219.4

BATE

29/09/2025

08:16:43

754

219.4

BATE

29/09/2025

08:27:21

748

219.4

BATE

29/09/2025

08:27:21

690

219.4

CHIX

29/09/2025

08:59:08

6

219.4

TRQX

29/09/2025

08:59:17

94

219.4

TRQX

29/09/2025

08:59:17

374

219.4

TRQX

29/09/2025

10:05:31

73

219.4

XLON

29/09/2025

10:05:33

692

219.4

BATE

29/09/2025

10:05:33

572

219.4

XLON

29/09/2025

10:09:02

541

219.4

XLON

29/09/2025

08:10:57

555

219.2

BATE

29/09/2025

08:10:57

535

219.2

TRQX

29/09/2025

08:16:47

617

219.2

BATE

29/09/2025

08:16:47

728

219.2

XLON

29/09/2025

08:01:16

190

219

BATE

29/09/2025

08:01:44

191

219

CHIX

29/09/2025

08:01:44

753

219

CHIX

29/09/2025

08:02:05

189

219

BATE

29/09/2025

08:02:41

23

219

BATE

29/09/2025

08:17:55

510

219

XLON

29/09/2025

08:18:11

555

218.8

XLON


© 2025 PR Newswire
