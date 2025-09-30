Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 30
|29/09/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|262980.21
|5.9763
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|77209650.00
|466603809.01
|6.0433
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|29/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|18614225.78
|5.4748
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|263175.71
|5.9972
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|16244377.00
|96220932.28
|5.9233
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|195449.73
|5.243
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|29/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|234642106.42
|6.6641
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|29/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28377590.82
|5.8875
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|29/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10149499.96
|5.0747
