VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
September 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-29
|NL0009272749
|3790000.000
|357887314.38
|94.4294
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-29
|NL0009272756
|212000.000
|18770647.06
|88.5408
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-29
|NL0009272772
|513000.000
|37123788.66
|72.3661
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-29
|NL0009272780
|360000.000
|29997653.71
|83.3268
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-29
|NL0009690239
|8185404.000
|308994121.11
|37.7494
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-29
|NL0009690247
|2598390.000
|44680587.37
|17.1955
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-29
|NL0009690254
|2426537.000
|30112155.19
|12.4095
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-29
|NL0010273801
|2681000.000
|51194285.68
|19.0952
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-29
|NL0010731816
|808000.000
|67380829.08
|83.3921
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-29
|NL0011683594
|74300000.000
|3266985641.86
|43.9702
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-29
|NL0010408704
|29903010.000
|1046044861.00
|34.9813
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-29
|NL0009272764
|328000.000
|20445019.12
|62.3324
