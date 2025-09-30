Anzeige
Dienstag, 30.09.2025
Das Geheimnis der Wall Street: Diese Kupferaktie wird bewertet wie ein Nobody - hat aber das Zeug zum Giganten
PR Newswire
30.09.2025 08:06 Uhr
16 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 30

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-09-29NL00092727493790000.000357887314.3894.4294
VANECK AMX UCITS ETF2025-09-29NL0009272756212000.00018770647.0688.5408
VANECK MULTI-ASSET BALANCED2025-09-29NL0009272772513000.00037123788.6672.3661
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO2025-09-29NL0009272780360000.00029997653.7183.3268
VANECK GLOBAL REAL ESTATE2025-09-29NL00096902398185404.000308994121.1137.7494
VANECK IBOXX EUR CORPORATES2025-09-29NL00096902472598390.00044680587.3717.1955
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-102025-09-29NL00096902542426537.00030112155.1912.4095
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-52025-09-29NL00102738012681000.00051194285.6819.0952
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED2025-09-29NL0010731816808000.00067380829.0883.3921
VANECK MORN DM DIV LEADERS2025-09-29NL001168359474300000.0003266985641.8643.9702
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED2025-09-29NL001040870429903010.0001046044861.0034.9813
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT2025-09-29NL0009272764328000.00020445019.1262.3324

© 2025 PR Newswire
