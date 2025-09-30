Eine von Veqtor8 durchgeführte Studie hat ergeben, dass Projekte verzögert werden und Millionenbeträge auf dem Spiel stehen, wenn Unternehmen Lakehouses ohne logische Datenschicht betreiben

PALO ALTO, Kalifornien, Sept. 30, 2025, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, hat die Veröffentlichung einer neuen Studie bekannt gegeben, die von dem unabhängigen Analyseunternehmen Veqtor8 durchgeführt wurde. Die Studie verglich den ROI der Verwendung der Denodo-Plattformin Verbindung mit Data Lakehouses, wie sie beispielsweise von Snowflake und Databricks angeboten werden, mit dem ROI der alleinigen Verwendung von Lakehouses. Die Studie ergab, dass Unternehmen Gefahr laufen, Millionen von Dollar zu verschenken - und monatelange Verzögerungen bei KI- und Analyseinitiativen in Kauf zu nehmen -, wenn sie ihre Lakehouse-Investitionen nicht durch eine logische Datenmanagementplattformergänzen.

Um zu diesen Ergebnissen zu gelangen, führte Veqtor8 sowohl strukturierte Untersuchungen als auch Tiefeninterviews mit großen Unternehmen durch, die führende Data-Lakehouse-Plattformen mit und ohne Denodo einsetzen, und quantifizierte die technischen, betrieblichen und finanziellen Auswirkungen des Einsatzes von Denodo in dieser Konfiguration. Die Studie ergab, dass Unternehmen, die Denodo zusammen mit einem modernen Data Lakehouse einsetzen, Folgendes erreicht haben:

345 % ROI über drei Jahre. Dies wurde aus strukturierten Eingaben aus Stakeholder-Interviews und Branchen-Benchmarks abgeleitet.

3,6 Millionen Dollar an eingesparten Kosten. Bei Unternehmen, die ausschließlich Data Lakehouses betreiben, wurden diese Kosten in erster Linie für die technische Komplexität und die Entwicklung der Infrastruktur aufgewendet.

Amortisation in nur 6,5 Monaten. Dies war ein wichtiger Leistungsindikator, der direkt bei den teilnehmenden Unternehmen gemessen wurde.

3- bis 4-mal schnellere Erkenntnisgewinnung dank virtualisiertem Datenzugriff und einer semantischen Abstraktionsschicht.

Im Gegensatz dazu waren Unternehmen, die ohne Denodo die gleichen Ergebnisse erzielen wollten, gezwungen, kostspielige benutzerdefinierte Pipelines, Punkt-zu-Punkt-Integrationen und redundante Daten-Governance-Tools einzusetzen - was zu höherem technischem Aufwand, längeren Zeitplänen und verschwendeten Investitionen führte.

"Lakehouses bieten wichtige Speicher- und Rechenkapazitäten für einheitliche Analysen, aber sie wurden nicht dafür entwickelt, selbstständig geschäftsfertige Daten zu liefern", so Andrew Milroy, Chief Analyst bei Veqtor8 und Hauptautor dieser Studie. "Unsere Analyse zeigt, dass Unternehmen ohne eine logische Datenmanagementplattform wie Denodo regelmäßig mit Projektverzögerungen, höheren Kosten und verpassten Chancen konfrontiert sind - insbesondere in den Bereichen KI und Echtzeit-Entscheidungsfindung. Denodo kann diese Lücke schließen und Unternehmen in die Lage versetzen, den vollen Wert ihrer Investitionen in Data Lakehouses auszuschöpfen."

Der Bericht hebt hervor, dass Denodo Unternehmen in die Lage versetzt, die Governance zu vereinheitlichen, das Data Engineering zu vereinfachen und KI-fähige, geschäftsbereite Daten über Silos hinweg bereitzustellen - ohne die kostspieligen Replikationen und Infrastrukturverzögerungen, die mit herkömmlichen Ansätzen verbunden sind. Kunden berichteten durchweg, dass Initiativen, die ohne Denodo Monate gedauert hätten, mit Denodo innerhalb weniger Tage umgesetzt werden konnten.

"Es ist offensichtlich, dass Unternehmen Geld verlieren, wenn sie sich ausschließlich auf Data Lakehouses verlassen, anstatt ihre Lakehouses durch logisches Datenmanagement zu unterstützen. Abgesehen vom finanziellen Aspekt ist es auch der Aufwand, der mit der alleinigen Nutzung eines Lakehouses verbunden ist, der die Bereitstellung von Daten für Geschäftsanwender verzögern und letztendlich dazu führen kann, dass ein Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit verliert", so Ravi Shankar, Senior Vice President (SVP) und Chief Marketing Officer (CMO) bei Denodo. "Die Ergebnisse der Veqtor8-Studie sind eindeutig: Die Verwendung von Denodo in Verbindung mit einem Data Lakehouse bietet greifbare finanzielle Vorteile, die von Denodo-Kunden realisiert wurden, und Nicht-Denodo-Kunden können die Kosten und den Aufwand bestätigen, die mit der alleinigen Nutzung eines Data Lakehouse für gleichwertige Funktionen verbunden sind."

Ein Technologiechef einer globalen Bank, der an dieser Studie teilgenommen hat, sagte: "Mit Denodo können wir unsere Betrugsmodelle nun mit Echtzeit-Transaktionsdaten aus verschiedenen Systemen füttern. Dadurch verkürzt sich die Bereitstellungszeit um Monate."

Veqtor8 hat die Ergebnisse dieser Studie in einem Whitepaper mit dem Titel Der ROI der Nutzung der Denodo-Plattform in Verbindung mit dem modernen Data Lakehouse veröffentlicht. Eine kostenlose Kopie ist auf der Denodo-Websiteerhältlich.

