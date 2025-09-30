DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 07.42 Uhr 13,0 Punkte auf 23.887,0. In den Handel gegangen war er mit 23.892,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.912,0 und das Tagestief bei 23.868,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 442 Kontrakte.
September 30, 2025
