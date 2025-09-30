© Foto: CNP/ABACA - abacaDie USA steuern auf eine Haushaltsblockade zu. Nach gescheiterten Verhandlungen droht ab Mittwoch der Shutdown. Doch Anleger hoffen noch auf eine Last-Minute-Einigung oder eine schnelle Lösung.In Washington spitzt sich der Haushaltsstreit zu und ein "Shutdown" der USA, der Großteile der Bundesbehörden lahmlegen würde, wird ab Mittwoch immer wahrscheinlicher. Nach einem Krisentreffen im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump, Vizepräsident JD Vance und führenden Köpfen der Demokraten und Republikaner zeichnet sich jedoch keine Lösung ab. "Wir steuern auf einen Shutdown zu, weil die Demokraten nicht das Richtige tun wollen", erklärte Vance vor Journalisten. Auch die Demokraten gaben …Den vollständigen Artikel lesen ...
