Mit dem 26. internationalen Standort wird die Expansionsstrategie der Unternehmensgruppe weiter untermauert

Die MultiBank Group, die weltweit größte Institution für Finanzderivate mit Hauptsitz in Dubai, hat die Eröffnung eines neuen Büros in Abu Dhabi bekannt gegeben, wodurch sich ihr Netzwerk auf 26 Standorte erweitert. Dieser Schritt stärkt die Position der Unternehmensgruppe im Nahen Osten und steht im Einklang mit der Vision der VAE, als Finanzzentrum von Weltrang anerkannt zu werden.

Dieser neue Hub ist ein entscheidender Schritt in der regionalen Strategie der MultiBank Group und stärkt ihre Position in einem äußerst wettbewerbsintensiven Markt. Vor allem wird er auch von MEX Global, der von der Securities and Commodities Authority (SCA) regulierten Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe, angebotene Dienstleistungen bereitstellen. Durch die Erweiterung der Expertise von MEX Global auf die Hauptstadt stellt die Unternehmensgruppe sicher, dass die Kunden von denselben hohen Standards in Bezug auf Integrität und Innovation profitieren, die weltweit das Fundament ihrer Geschäftstätigkeit bilden.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, sagte: "Die Eröffnung unseres Büros in Abu Dhabi ist ein Zeugnis unseres internationalen Wachstums und der Stärke der Wirtschaftslandschaft der VAE. Durch diesen Schritt können wir näher an unsere Partner heranrücken und innovative, auf Transparenz und Vertrauen basierende Lösungen anbieten. Es ist uns eine Ehre, den Aufstieg der Hauptstadt zu einem bedeutenden Center of Excellence im Finanzbereich zu unterstützen."

Mit einem über 20.000 Instrumente umfassenden Produktportfolio, das Devisen, Metalle, Rohstoffe, Aktien, Indizes und digitale Vermögenswerte abdeckt, bietet die MultiBank Group ihren Kunden vielfältige Möglichkeiten. Gestützt durch fortschrittliche Plattformen, hohe Liquidität und eine strenge Regulierung garantiert die Unternehmensgruppe außerdem eine sichere, transparente und reibungslose Handelsumgebung.

Das 2005 gegründete Unternehmen betreut heute über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern und wickelt täglich Handelsvolumina in Höhe von über 35 Milliarden US-Dollar ab. Die Unternehmensgruppe, die Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren weltweit unterhält, hat bereits über 80 Branchenauszeichnungen erhalten und sich damit ihren Ruf als vertrauenswürdiger Akteur auf den internationalen Märkten gefestigt.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group ist ein Weltmarktführer im Bereich Finanzderivate, betreut über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern und erreicht ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar. Die Unternehmensgruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die strikte Einhaltung regulatorischer Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Lösungen für die Vermögensverwaltung an. Sie wird auf 5 Kontinenten von mehr als 17 der weltweit angesehensten Finanzbehörden reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Unternehmensgruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 für eine Vielzahl von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group wurde für ihre herausragenden Handelsdienstleistungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit über 80 Awards aus dem Finanzwesen ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der MultiBank Group.

