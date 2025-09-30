DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA10L/23 DE000HLB5121 02.10.2025 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10I/22 DE000HLB77Y3 02.10.2025 HZE/EOT
