Die Robinhood-Aktie hat am Montag ein neues Rekordhoch erklommen. Wie DER AKTIONÄR berichtete, profitierte das Papier zum Wochenauftakt von bullishen Aussagen des Unternehmenschefs Vladimir Tenev bezüglich der Nachfrage nach alternativen Wettprodukten. Doch wie viel wurde eigentlich aus einer Einmalinvestition von 1.000 Euro in den vergangenen Jahren? Hinter Robinhood steckt einer der bekanntesten Neo-Broker der Gegenwart. Gegründet wurde dieser von den Stanford-Absolventen Vladimir Tenev und Baiju ...Den vollständigen Artikel lesen ...
