Die chinesische Hoffnung im Bereich autonomes Fahren, Pony ai, sorgt mit einer Reihe von Erfolgsmeldungen und einem überraschenden Investment für Aufsehen. Mit der jüngsten Zulassung in Dubai schickt sich das junge Unternehmen an, die globale Führungsrolle im Zukunftsmarkt der Robotaxis in Angriff zu nehmen. Cathie Wood setzt auf chinesisches KI-Talent Selbst Starinvestorin Cathie Wood scheint von der Story überzeugt: Ihr ARK Autonomous Technology & Robotics ETF hat kürzlich 106.000 Papiere von Pony ai ins Portfolio aufgenommen.
