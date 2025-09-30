DJ Deutsche Erwerbstätigkeit im August wenig verändert

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im August wenig verändert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,8 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl der Erwerbstätigen ging damit saisonbereinigt geringfügig gegenüber dem Vormonat zurück (minus 8.000 Personen; 0,0 Prozent). Im Juli war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich minimal um 4.000 Personen gestiegen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im August gegenüber Juli um 33.000 Personen (minus 0,1 Prozent) ab. Dies bestätigt den negativen August-Durchschnitt der Jahre 2023 und 2024 (minus 28.000 Personen; minus 0,1 Prozent).

