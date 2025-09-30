© Foto: UnsplashTrump hat mit einem CBD-Video pure Kaufpanik entfacht: Cannabis-Aktien sind daraufhin am Montag zweistellig haussiert, die Tilray-Aktie ist um sagenhafte 60 Prozent explodiert.Cannabis-Aktien haben am Montag kräftig zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Social-Media-Beitrag die potenziellen Vorteile von Cannabidiol (CBD) für die Gesundheitsversorgung älterer Menschen hervorgehoben hat. Auf seinem Truth-Social-Account teilte er ein Video, in dem CBD als "bahnbrechend" bezeichnet und dessen Nutzen bei Schmerzlinderung, Stressabbau, Schlafproblemen sowie Symptomen von Krankheiten wie Krebs und Alzheimer betont wurde. Trump erklärte, CBD könne "die Gesundheitsversorgung älterer …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE