DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VERISURE HDG 20/26 REGS XS2204842384 30.09.2025 HZE/EOT
VERISURE HDG 22/27 REGS XS2541437583 30.09.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard