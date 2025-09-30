Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA hat im zweiten Quartal 2025/26 trotz weniger Verkaufstagen den Umsatz gesteigert. Während die Erlöse kräftig wachsen, belasten höhere Personalkosten die Margen. Anleger können sich dennoch über eine bestätigte Jahresprognose freuen. Der Konzernumsatz legte im Q2 um 3 % auf 1,69 Mrd. € zu, im Halbjahr stieg er um 4,4 % auf 3,6 Mrd. €. Besonders die starke Frühjahrssaison trug dazu bei. Das bereinigte EBIT im ersten Halbjahr verbesserte sich leicht um 2,5 % auf 272,2 Mio. €. Im Quartal allein sank es jedoch um 7,2 % auf 110,5 Mio. €, da inflationsbedingte Gehaltssteigerungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
