Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 30
[30.09.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.09.25
LU2941599081
20,220,790.00
EUR
5,000.00
206,291,615.43
10.2020
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.09.25
LU2941599248
1,257,577.00
USD
0
12,957,192.95
10.3033
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.09.25
LU2941599834
823,122.00
GBP
0
8,320,539.15
10.1085
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.09.25
LU2994520851
11,360,763.00
USD
0
116,880,719.50
10.2881
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.09.25
LU2994520935
679,975.00
USD
0
6,842,863.49
10.0634
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.09.25
LU2994521073
25,000.00
USD
0
254,574.29
10.1830
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.09.25
LU2994521669
25,000.00
GBP
0
250,105.73
10.0042
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.09.25
LU2941599164
31,844.00
EUR
0
318,591.03
10.0047
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.09.25
LU2941599594
5,000.00
CHF
0
49,998.33
9.9997