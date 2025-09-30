PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich bleibt die Inflation im europäischen Vergleich weiter niedrig. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im September im Jahresvergleich um 1,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit hat sich die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone etwas beschleunigt, nachdem die Jahresrate im Vormonat 0,8 Prozent betragen hatte. Analysten hatten im Schnitt allerdings eine noch stärkere Beschleunigung auf 1,3 Prozent erwartet.

Im Monatsvergleich sanken die französischen Verbraucherpreise im September um 1,1 Prozent. Hier hat sich der Preisauftrieb kräftig abgeschwächt, nachdem die Preise im Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen waren. Experten hatten für September im Schnitt mit einem moderateren Rückgang um 0,9 Prozent gerechnet.

In der gesamten Eurozone ist die Inflationsrate im Vergleich zu Frankreich deutlich höher. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an./jha/men