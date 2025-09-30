HubSpot hat mit seinem konsequenten Einstieg in KI-Agenten einen entscheidenden Wachstumstreiber gezündet - und weitet gleichzeitig den adressierbaren Markt massiv aus. Spricht das für den Kauf der Aktie? KI als Gamechanger Im 2. Quartal 2025 steigerte der CRM-Spezialist seinen Umsatz um +19,4% auf 760,9 Millionen US$ im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark lief das Geschäft in Europa (+22,1%). Das Gros der Einnahmen stammt aus wiederkehrenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de