Berlin (ots) -- Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer lädt gemeinsam mit Airbnb im Oktober an die Mosel - zu einer einmaligen Weinverkostung im besonderen Ambiente- Das einzigartige Erlebnis, buchbar als Entdeckung auf Airbnb, knüpft an die wachsende Beliebtheit von Reisen in die deutschen Weinregionen an: Die Suchanfragen auf Airbnb nach Aufenthalten in Deutschlands Weinbaugebieten sind zwischen 2023 und 2025 um 27 % gestiegen (siehe Hinweis 1).- Die Entdeckung mit Matthias Schweighöfer kann ab dem 10. Oktober 2025 um 18:00 Uhr unter airbnb.de/matthias gebucht werden.Airbnb hat heute angekündigt, dass Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer in diesem Oktober zu einer einzigartigen Entdeckung (http://airbnb.com/matthias) auf Airbnb an die Mosel einlädt - in einer Zeit, in der der Weintourismus immer beliebter wird.Was die Teilnehmenden der Wein-Entdeckung mit Matthias Schweighöfer erwartetFür die Entdeckung wird Matthias Schweighöfer auf dem renommierten Weingut von Markus Molitor zu Gast sein und die Teilnehmenden dorthin einladen. Das Erlebnis beginnt mit einer eindrucksvollen Tour durch die malerischen Weinberge der Region. Als nächstes erwartet die Gäste die exklusive Verkostung einer Auswahl der Weine von III FREUNDE, dem Weinlabel, das Matthias Schweighöfer gemeinsam mit Joko Winterscheidt gegründet hat. Dabei wird Matthias Schweighöfer seinen Gästen ganz persönliche Einblicke geben. Die Gäste werden:- Von Matthias Schweighöfer herzlich willkommen geheißen und von ihm die Geschichte hinter III FREUNDE Weine erfahren- Mit ihm und Winzer Markus Molitor eine Tour durch das Weingut machen und viel über die Methoden der Weinherstellung in der Region lernen- Eine Auswahl an Weinen verkosten und dabei von Matthias Schweighöfer spannende Hintergründe und Details hören- Die Verkostung mit einem gemeinsamen Toast ausklingen lassen und auf eine erlebnisreiche und kurzweilige gemeinsame Zeit auf dem Weingut anstoßenMatthias Schweighöfer sagt: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Airbnb und auf das Zusammentreffen mit meinen Gästen an der Mosel. Für mich bedeutet Wein Verbundenheit - mit der Natur, mit Traditionen und mit den Menschen, mit denen man ihn teilt. Ich bin schon sehr gespannt darauf, mit meinen Gästen die Weinberge zu erkunden, die Weine zu probieren und einfach die Schönheit der Natur zu dieser Jahreszeit zu genießen! "Kathrin Anselm, Geschäftsführerin DACH, CEE & CIS bei Airbnb über die Zusammenarbeit: "Wir sind begeistert, dass wir diese ganz besondere Entdeckung an der Mosel in Partnerschaft mit Matthias Schweighöfer auf Airbnb anbieten können. Die Gäste werden die Schönheit der Weinlandschaften und natürlich vorzügliche Weine mit einem leidenschaftlichen Gastgeber entdecken. Der Weintourismus wächst, und mit Airbnb ist es einfach, die Weinregionen in all ihrer Schönheit zu entdecken. Gleichzeitig freuen wir uns, dass dies der Auftakt für eine längerfristige Zusammenarbeit mit Matthias Schweighöfer und damit für viele weitere spannende Aktivitäten ist, um gemeinsam Reisende zu inspirieren."Gerade die Zeit der Weinlese ist eine gefragte Saison für Reisende, die in die Kultur und Traditionen der Weinherstellung und die Schönheit der Weinlandschaften eintauchen möchten. Über die letzten Jahre ist die Popularität der deutschen Weinregionen weiter gestiegen. Immer mehr Reisende begeistern sich für Aufenthalte auf dem Land, die Kultur, Natur und Kulinarik miteinander verbinden.Neue Daten von Airbnb zeigen, dass die Suchanfragen für Unterkünfte in deutschen Weinregionen zwischen 2023 und 2025 um mehr als ein Viertel (27 %) gestiegen sind (siehe Hinweis 2). Das Wachstum in den weniger bekannten Weinregionen wurde dabei vor allem von Reisenden aus Deutschland angetrieben (siehe Hinweis 3). Das steigende Interesse an den bekannteren deutschen Weinregionen hingegen kam vor allem von Reisenden aus dem Ausland (siehe Hinweis 4). Das Interesse an Reisen in die weniger bekannten Weinregionen stieg besonders. Die Suchanfragen wuchsen im Vergleich von 2023 zu 2025 um mehr als 37 % (siehe Hinweis 5). Dabei konnten die Regionen Ahr, Saale-Unstrut, Mittelrhein und Nahe einen besonders starken Anstieg verzeichnen. Aber auch die bekannteren Weinregionen wie Mosel, Franken, Baden, Pfalz, Rheingau und Mittelrhein bleiben beliebt. Auch sie verzeichneten mit 21 % einen deutlichen Anstieg der Suchanfragen von 2023 zu 2025 (siehe Hinweis 6).So kann die Wein-Entdeckung gebucht werdenDas Erlebnis mit Matthias Schweighöfer in den Weinbergen wird für ein einziges Mal am 21. Oktober stattfinden. Die Buchung startet am 10. Oktober ab 18:00 Uhr auf airbnb.de/matthias . Acht Gäste können an der Entdeckung teilnehmen, die kostenlos angeboten wird und alle Aktivitäten umfasst. Reise- und Unterkunftskosten sind nicht inbegriffen, und die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.Airbnb Originals: einzigartige Entdeckungen, angeboten von den interessantesten Menschen der WeltDie Wein-Entdeckung mit Matthias Schweighöfer ist ein Airbnb Original. Dies sind einzigartige Entdeckungen, die von den interessantesten Menschen der Welt angeboten werden. Alle, die an der Wein-Entdeckung mit Matthias Schweighöfer nicht teilnehmen können, finden bei Airbnb viele inspirierende Originals für Foodies und Weinfans - in Deutschland und auf der ganzen Welt.Hinweise für die Redaktionen:1 Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Suchanfragen zwischen dem 1. Januar bis 30. Juni 2025 im Vergleich zu Suchanfragen zwischen dem 1. Januar bis 30. Juni 2023 für die Weinregionen Ahr, Baden, Franken, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheingau, Rheinhessen, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg2 Quelle der Daten: siehe Fußnote 13 Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Suchanfragen zwischen dem 1. Januar bis 30. Juni 2025 im Vergleich zu Suchanfragen zwischen dem 1. Januar bis 30. Juni 2023 für die Weinregionen Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg4 Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Suchanfragen zwischen dem 1. Januar bis 30. Juni 2025 im Vergleich zu Suchanfragen zwischen dem 1. Januar bis 30. Juni 2023 für die Weinregionen Baden, Franken, Mosel, Pfalz, Rheingau und Rheinhessen5 Quelle der Daten: Siehe Fußnote 36 Quelle der Daten: siehe Fußnote 4Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über fünf Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Entdeckungen und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise zu erleben.Pressekontakt:Henning Dorstewitz, presse@airbnb.comOriginal-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6128134