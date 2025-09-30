SHENZHEN, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 20. September hatte VOOPOO einen beeindruckenden Auftritt auf der renommierten Branchenmesse InterTabac 2025, wo das Unternehmen offiziell seine umfassende Markenauffrischung vorstellte. Die Veranstaltung stellte einen bedeutenden Meilenstein dar und markierte den Beginn eines neuen Kapitels, das sich auf dynamische Innovation und ein verstärktes globales gesellschaftliches Engagement konzentriert.

Der neu gestaltete Ausstellungsraum erregt weltweite Aufmerksamkeit

Der neu gestaltete Messestand entwickelte sich zu einem pulsierenden Treffpunkt, der mit seiner modernen Ästhetik und seinen interaktiven Funktionen Besucher anzog. Der neu gestaltete Raum spiegelte die weiterentwickelte Markenidentität von VOOPOO perfekt wider und bot internationalen Partnern und Enthusiasten gleichermaßen unvergessliche Erlebnisse.

VOOPOO präsentiert Marken-Relaunch auf der InterTabac 2025

VOOPOO präsentierte sein gesamtes Portfolio und hob dabei die bedeutenden Fortschritte in der Vaping-Technologie und das benutzerorientierte Design hervor. Bei der Ausstellung wurden die gepriesenen Neuheiten vorgestellt, darunter die leistungsstarken Pod-Mods DRAG S3 und DRAG X3, die ein erstklassiges Cloud-Chasing-Erlebnis bieten, sowie innovative Ergänzungen der Serien ARGUS und VINCI.

Das Feedback zur Veranstaltung war äußerst positiv: "Das neue Standdesign ist ein echter Blickfang - sehr modern und technologisch fortschrittlich." "Ich habe gerade die DRAG-Serie ausprobiert; der Geschmack ist außergewöhnlich und der Zug ist sehr angenehm."

Ein mutiges neues Kapitel: die Bedeutung des Marken-Relaunches von VOOPOO

Der Höhepunkt der Ausstellung war die offizielle Einführung des Marken-Relaunches von VOOPOO, das mit dem 8-jährigen Jubiläum des Unternehmens zusammenfiel. Diese strategische Weiterentwicklung führt eine dynamische visuelle Identität ein, die durch eine neue, energiegeladene gelbe Farbe hervorgehoben wird, welche das unerschütterliche Engagement von VOOPOO für Leidenschaft, Vitalität und bahnbrechende Innovationen widerspiegelt. Das ikonische Unendlichkeitssymbol bleibt erhalten und steht für das unermüdliche Streben von VOOPOO nach Innovation und das Engagement für personalisierte Benutzererfahrungen.

Ergänzt wird diese Aktualisierung durch eine neue Verpackung und eine überarbeitete offizielle Website. Die Ausstellung ist zwar zu Ende, jedoch beginnt die Feier erst jetzt. VOOPOO lädt seine weltweite Community ein, an der Kampagne "Neues VOOPOO, neuer Anfang" auf seiner neu gestalteten Website teilzunehmen. Diese Initiative umfasst exklusive Jubiläumsgeschenke und -aktivitäten, mit denen wir unsere Dankbarkeit für acht Jahre Partnerschaft zum Ausdruck bringen und den Beginn einer spannenden neuen Ära einläuten möchten.

Mit der Vorstellung einer neuen Identität und innovativer Produkte auf der InterTabac 2025 hat VOOPOO ein starkes Statement zu seiner zukünftigen Ausrichtung abgegeben. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, intelligente, personalisierte Erlebnisse für Nutzer weltweit zu schaffen und damit den Geist seines Unendlichkeitssymbols wahrhaftig zu verkörpern.

