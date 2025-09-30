Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf der geldpolitischen Sitzung in dieser Woche wird die Reserve Bank of India (RBI) den Leitzins voraussichtlich unverändert bei 5,5% belassen, so die Analysten von Postbank Research. Die RBI habe die Zinsen im Juni bereits um 50 Basispunkte gesenkt und könnte die Auswirkungen der unerwartet starken Zinssenkungen auf die Realwirtschaft abwarten. Dank des starken Konsums der privaten Haushalte und der Staatsausgaben sei das indische BIP-Wachstum mit 7,8% im zweiten Quartal (gegenüber 7,4% im ersten Quartal) kräftig gewesen. Die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors habe jeweils eine positive Tendenz aufgewiesen. Mit der jüngsten Senkung der GST (Goods and Services Tax) seien die wirtschaftlichen Aussichten Indiens trotz der höheren US-Zölle stabil geblieben. Postbank Research glaube daher, dass die RBI die Zinsen vorerst unverändert lassen werde, bis sie in der Lage sei, sie erneut zu senken - möglicherweise schon in naher Zukunft. ...

