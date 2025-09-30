Nachdem Frankreich vergangenes Jahr erstmals die Anschaffung von rund 50.000 Elektroautos durch Geringverdiener im Rahmen eines "Sozialleasings" gefördert hatte, geht das Programm nun in die zweite Auflage. Ab sofort können die entsprechenden Anträge gestellt werden. Mit dem französischen "Leasing social" haben wir uns an dieser Stelle schon mehrfach beschäftigt. Zunächst bei der ersten Auflage des Programms Anfang 2024, das nach nur sechs Wochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
