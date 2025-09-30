Mit dem heutigen Tag läuft in den USA die Steuergutschrift für den Kauf von Elektroautos aus - für Neuwagen und Gebrauchte. Einige Hersteller bemühen sich nun offenbar, über ihre Händler die Förderung etwas länger verfügbar zu machen. Wie im Sommer auf Betstreben der Republikaner von Präsident Donald Trump beschlossen wurde, enden zum 30. September die Steuergutschriften in Höhe von 7.500 Dollar für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge sowie von 4.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
